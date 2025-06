Sinner sotto 4-8 nei precedenti con Alcaraz. Djokovic era messo anche peggio con Nadal…

Il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafael Nadal si sono affrontati in carriera per 60 volte in incontri ufficiali sul circuito maggiore, ed il tennista balcanico ha chiuso il bilancio in vantaggio per 31-29, invertendo un trend negativo nei primi incroci con l’iberico.

Così come al momento Jannik Sinner, dopo 12 scontri diretti, è in svantaggio per 4-8 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, così Djokovic era in pesante ritardo agli albori delle sfide con lo spagnolo, pagando un passivo ancor maggiore, che dopo 12 match era di -6, sul punteggio di 3-9.

Sicuramente l’iberico aveva dalla sua le 5 vittorie su 5 sulla terra, ma Nadal aveva battuto Djokovic anche nei primi due incroci sull’erba. Nelle prime 12 sfide tra i due, infatti, il serbo aveva la meglio soltanto sul cemento, con un parziale di 3-2, ma con lo spagnolo vittorioso nell’unico incontro indoor.

PRIMI 12 CONFRONTI NADAL-DJOKOVIC (9-3)

2008 Rafael Nadal London / Queen’s Club Final Outdoor Grass 76(6) 75

2008 Rafael Nadal Roland Garros Semifinal Outdoor Clay 64 62 76(3)

2008 Rafael Nadal ATP Masters 1000 Hamburg Semifinal Outdoor Clay 75 26 62

2008 Novak Djokovic ATP Masters 1000 Indian Wells Semifinal Outdoor Hard 63 62

2007 Rafael Nadal Tennis Masters Cup Round Robin Indoor Hard 64 64

2007 Novak Djokovic ATP Masters 1000 Canada Semifinal Outdoor Hard 75 63

2007 Rafael Nadal Wimbledon Semifinal Outdoor Grass 36 61 41 ritiro

2007 Rafael Nadal Roland Garros Semifinal Outdoor Clay 75 64 62

2007 Rafael Nadal ATP Masters 1000 Rome Quarterfinal Outdoor Clay 62 63

2007 Novak Djokovic ATP Masters 1000 Miami Quarterfinal Outdoor Hard 63 64

2007 Rafael Nadal ATP Masters 1000 Indian Wells Final Outdoor Hard 62 75

2006 Rafael Nadal Roland Garros Quarterfinal Outdoor Clay 64 64 ritiro