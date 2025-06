Sinner/Sonego subito eliminati in doppio nell’ATP di Halle: ancora un super tie-break amaro per il n.1

Si ferma subito il percorso di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, gli azzurri sono stati sconfitti col punteggio di 2-6 7-5 10-3 in 1 ora e 25 minuti di partita dalla coppia formata dal russo Karen Khachanov e dall’americano Alex Michelsen. Un epilogo inatteso per come la partita si stava sviluppando, visto che Sonego e Sinner erano avanti 6-2 3-0. La luce, specialmente come efficienza al servizio, si è spenta e questo aspetto ha fatto la differenza in negativo per il duo tricolore.

Nel primo set l’avvio dei nostri portacolori è balbettante. Nel turno al servizio di Sonego, qualche errore di troppo rischia di costare il break. Cosa che accade quando è il turno di Sinner, molto contratto in alcune esecuzioni. Break a zero che però il doppio italiano recupera immediatamente con alcune risposte ottime del n.1 del mondo (2-2). Lorenzo e Jannik vanno in serie, anche perché la risposta dell’altoatesino fa la differenza e consente al duo del Bel Paese di dominare la scena e di chiudere sul 6-2.

Nel secondo set l’inerzia sembra essere dalla parte degli azzurri: Sinner lascia partire una risposta di rovescio lungolinea micidiale che vale il nuovo break (3-0). Dal quinto game però il rendimento, specie di Sonego, cala vistosamente. Il piemontese mette in campo poche prime e il doppio italiano viene riagganciato sul 3-3. Khachanov e Michelsen crescono invece al servizio. Nell’undicesimo game ancora per qualche incertezza di Sonny e anche di Sinner arriva il break a zero e il conseguente 7-5.

Nel match tie-break il russo e lo statunitense giocano meglio, mentre la coppia nostrana si perde in imprecisioni che portano al 10-3 conclusivo.