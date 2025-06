Sinner-Rublev oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner dovrà trovare i quarti di finale del Roland Garros nella sessione serale del Court Philippe Chatrier. L’anno scorso al di là della rete c’era Corentin Moutet, quest’anno Andrey Rublev.

Con il russo, ovviamente, non c’è più il fattore legato al pubblico avverso. C’è, però, anche una serie di ricordi. Molti positivi, uno che però non fa sorridere e si lega al 2022, quando, negli ottavi, si passò da un Sinner spaziale ai guai fisici da ritiro, quell’anno una costante complessa da gestire per l’attuale numero 1 del mondo. Rublev è sceso in classifica rispetto ad alcune delle sue migliori fasi della carriera, ma a Parigi ha usufruito di tre giorni di riposo, e non uno, per il forfait del francese Arthur Fils dagli ottavi. Per Sinner ancora nessun set perso e sulle spalle una performance da far tremare il circuito contro il ceco Jiri Lehecka al terzo turno.

Il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev si giocherà a partire dalle ore 20:15. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 2 giugno

Court Philippe Chatrier

Ore 11:00 Alexandrova [20]-Gauff (USA) [2] – Ottavi donne

Boisson (FRA) [WC]-Pegula (USA) [3] – Ottavi donne

Norrie (GBR)-Djokovic (SRB) [6] – Ottavi uomini

Ore 20:15 Sinner (ITA) [1]-Rublev [17] – Ottavi uomini, sessione serale – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, Now e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport