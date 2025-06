Sinner può superare Alcaraz nella ATP Race? Musetti può aiutarlo al Roland Garros: le combinazioni

Jannik Sinner affronterà il serbo Novak Djokovic, mentre Lorenzo Musetti incrocerà lo spagnolo Carlos Alcaraz: sono queste le semifinali del Roland Garros, che andranno in scena venerdì 6 giugno sulla terra rossa di Parigi. Il fuoriclasse altoatesino dovrà vedersela contro il veterano capace di vincere 24 Slam, mentre il toscano sfiderà il campione in carica sul mattone tritato della capitale francese: il numero 1 del mondo partirà con i favori del pronostico ma il balcanico può ancora pungere, mentre il numero 7 del ranking ATP dovrà inventarsi una magia.

Il doppio incrocio avrà un interessante risvolto anche nella ATP Race, la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Jannik Sinner si trova in seconda posizione con 3.450 punti e staziona alle spalle di Alcaraz (4.540), mentre Musetti occupa la quinta piazza con 2.600 e precede Djokovic di venti lunghezze. Il numero 1 del mondo potrebbe operare il sorpasso in vetta alla classifica, ma avrebbe bisogno di un aiuto da parte del connazionale.

Se Musetti dovesse battere Alcaraz, infatti, Sinner avrebbe l’occasione per il sorpasso: l’altoatesino dovrebbe vincere il Roland Garros per volare a quota 4.650 punti e volare al comando. In caso di successo dell’iberico, invece, il sorpasso sarebbe impossibile al termine del torneo in terra transalpina: accedendo alla finale Alcaraz planerebbe a 5.040 punti.