Sinner può guadagnare punti su Alcaraz anche senza vincere il Roland Garros. Discorso diverso nella Race

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev: i primi tre del ranking e della race ATP (in quest’ultimo caso con l’iberico davanti all’azzurro) sono tutti approdati ai quarti di finale del Roland Garros 2025 di tennis. Lo scorso anno l’italiano si fermò in semifinale, il teutonico arrivò in finale, mentre l’iberico vinse il torneo.

Nel ranking ATP Sinner, che aveva 1530 punti su Alcaraz e 3095 su Zverev nell’ultimo aggiornamento, in virtù di quanto sopra descritto, è ripartito a Parigi con 2730 punti sullo spagnolo e 3595 sul tedesco. Sinner, dunque, potrebbe allungare sugli inseguitori anche senza vincere il torneo.

Il più immediato inseguitore dell’azzurro, inoltre, potrebbe diventare il tedesco, che potrebbe ancora scavalcare lo spagnolo. Per guadagnare sui rivali senza guardare ai loro risultati invece, Sinner dovrebbe arrivare in finale per distanziare Alcaraz, oppure vincere il torneo per allungare su Zverev.

Nella peggiore delle ipotesi, con Sinner fuori ai quarti, la vittoria nel torneo consentirebbe ad Alcaraz di portarsi a 1130 punti dall’azzurro, oppure a Zverev di accorciare a -1995. Nella migliore delle circostanze, invece, Sinner potrebbe allungare a +4330 su Alcaraz ed a +5195 su Zverev.

Nella race ATP, invece, Alcaraz è partito a Parigi con 1090 punti di margine su Sinner, secondo, e con Zverev terzo, a -125 dall’azzurro. La distanza al momento, è rimasta ovviamente invariata, avendo incamerato tutti 400 punti con il passaggio ai quarti di finale.

In questo caso la peggiore delle ipotesi vedrebbe Sinner terzo a -2690 da Alcaraz, oppure a -1475 da Zverev, anche se l’azzurro potrebbe ancora portarsi in vetta in caso di combinazioni favorevoli, con 510 punti su Alcaraz e 1725 su Zverev nella migliore delle circostanze.

RANKING ATP UFFICIALE 26 MAGGIO

1 Jannik Sinner 10380

2 Carlos Alcaraz 8850 (-1530 da Sinner)

3 Alexander Zverev 7285 (-3095 da Sinner)

RANKING ATP LIVE 2 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9980

3 Carlos Alcaraz 7250 (-2730 da Sinner)

2 Alexander Zverev 6385 (-3595 da Sinner)

DISTACCHI MINIMI DA SINNER AL TERMINE DEL ROLAND GARROS

1 Jannik Sinner 9980

2 Carlos Alcaraz 8850 (-1130 da Sinner)

3 Alexander Zverev 7985 (-1995 da Sinner)

DISTACCHI MASSIMI DA SINNER AL TERMINE DEL ROLAND GARROS

1 Jannik Sinner 11580

2 Carlos Alcaraz 7250 (-4330 da Sinner)

3 Alexander Zverev 6385 (-5195 da Sinner)

RACE ATP UFFICIALE 26 MAGGIO

1 Carlos Alcaraz 3740 (+1090 su Sinner)

2 Jannik Sinner 2650

3 Alexander Zverev 2525 (-125 da Sinner)

RACE ATP LIVE 2 GIUGNO

1 Carlos Alcaraz 4140 (+1090 su Sinner)

2 Jannik Sinner 3050

3 Alexander Zverev 2925 (-125 da Sinner)

VANTAGGI MASSIMI SU SINNER AL TERMINE DEL ROLAND GARROS

1 Carlos Alcaraz 5740 (+2690 su Sinner)

2 Alexander Zverev 4525 (+1475 su Sinner)

3 Jannik Sinner 3050

DISTACCHI MASSIMI DA SINNER AL TERMINE DEL ROLAND GARROS

1 Jannik Sinner 4650

2 Carlos Alcaraz 4140 (-510 da Sinner)

3 Alexander Zverev 2925 (-1725 da Sinner)