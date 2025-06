Sinner potrebbe ritrovare Bublik nei primi turni a Wimbledon? Decisivo il finale dell’ATP di Halle

Jannik Sinner è stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle, in Germania, dove era campione in carica, dal kazako Alexander Bublik, il quale è ancora in corsa per rientrare tra le teste di serie nel terzo torneo stagionale del Grand Slam, che si disputerà a Wimbledon.

Il kazako, per riuscire nell’impresa, però, dovrà vincere il torneo tedesco: Bublik, infatti, sfruttando il forfait dello statunitense Sebastian Korda e la sconfitta odierna dell’altro statunitense Alex Michelsen, in caso di successo ad Halle diventerebbe numero 30 del mondo, o 31 in caso di successo odierno di Nakashima al Queen’s.

In questo caso Bublik potrebbe ritrovare Sinner al terzo turno di Wimbledon, mentre qualche residua speranza potrebbe averla anche in caso di sconfitta in finale: il kazako diventerebbe numero 35 del mondo, ed avrebbe bisogno di altri due forfait, oltre a quello di Korda, per rientrare tra le teste di serie.

In caso di sconfitta ai quarti, o anche in semifinale, sarebbe impensabile per il kazako, che ora si trova al numero 41 del mondo, e che con una sola vittoria salirebbe al 37, essere tra i 32 del seeding a Wimbleon: in tal caso potrebbe ritrovare Sinner anche al primo o al secondo turno.