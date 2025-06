Sinner o Alcaraz, chi vincerà? Anche i bookmakers incerti

Domani sarà il grande giorno. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si confronteranno sul campo Philippe-Chatrier di Parigi per contendersi il titolo dell’edizione 2025 del Roland Garros. Per l’altoatesino si tratterà della prima volta in carriera nell’atto conclusivo sulla terra rossa francese, mentre per lo spagnolo è la seconda consecutiva, ricordando l’affermazione del 2024 nella sfida contro il tedesco Alexander Zverev.

Sinner arriva all’appuntamento senza mai aver perso un set e dimostrando, ancora una volta, la sua straordinaria consistenza. La semifinale di ieri, vinta contro il serbo Novak Djokovic, è stata una sorta di spaccato. Il pusterese, infatti, ha saputo prevalere in tre parziali, facendo la differenza nei punti importanti e disinnescando lo straordinario ardore del 24-volte vincitore Slam.

Alcaraz, invece, ha avuto un percorso un po’ diverso: qualche set perso per strada e una semifinale contro Lorenzo Musetti in cui, nei primi due parziali, ha fatto fatica per grossi meriti del carrarino. Carlitos, però, ha saputò cambiare marcia, portando il suo tennis a vette inesplorate, e questo aspetto pesa molto anche rispetto a quello che ci si aspetta nella finale di domani.

Si tratta della prima finale in un Major nella quale i due si trovano a giocare l’uno contro l’altro. Fino a questo momento, nelle sfide decisive per la conquista di un titolo in uno Slam sono sempre usciti vincitori. Pertanto, il primo dato sarà quello che uno dei due dovrà per forza incassare la prima sconfitta in una finale di questo genere.

Precisato questo, lo spagnolo è in vantaggio negli scontri diretti 7-4 (a livello di circuito maggiore) e soprattutto ha prevalso nelle ultime quattro sfide disputate tra loro. La partita più recente è stata la finale degli Internazionali d’Italia a Roma, vinta 7-6 (5) 6-1 dal murciano, mentre se si vuol prendere come riferimento il Roland Garros, c’è la sfida del 2024 in semifinale, vinta al quinto set sempre da Alcaraz.

Storico e maggior attitudini sulla terra che fanno pendere la bilancia del pronostico dalla parte dell’iberico, ma non in maniera così evidente anzi…Secondo le agenzie di scommesse, infatti, ci si aspetta un match equilibrato, in cui lo spagnolo parte leggerissimamente favorito. Di seguito le quotazioni associate alle agenzie:

BET365 – Vittoria di Sinner (2.00) e vittoria di Alcaraz (1.83)

BETSSSON – Vittoria di Sinner (1.91) e vittoria di Alcaraz (1.83)

LOTTOMATICA – Vittoria di Sinner (1.91) e vittoria di Alcaraz (1.83)

EUROBET – Vittoria di Sinner (1.95) e vittoria di Alcaraz (1.86)

GOLDBET – Vittoria di Sinner (1.91) e vittoria di Alcaraz (1.83)

SISAL – Vittoria di Sinner (1.90) e vittoria di Alcaraz (1.90)

SNAI – Vittoria di Sinner (1.92) e vittoria di Alcaraz (1.87)