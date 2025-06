Sinner guadagna punti su Alcaraz nel ranking ATP: finale determinante e possibile distacco per il n.1

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: i primi due tennisti del ranking e della race ATP (in quest’ultimo caso con l’iberico davanti all’azzurro) si affronteranno in finale al Roland Garros 2025 di tennis. Lo scorso anno l’italiano si era fermato in semifinale, mentre l’iberico vinse il torneo.

Nel ranking ATP Sinner, che aveva 1530 punti di vantaggio su Alcaraz nell’ultimo aggiornamento, in virtù di quanto sopra descritto, è ripartito a Parigi con 2730 punti sullo spagnolo. Sinner, dunque, è già certo di aver allungato sul più immediato inseguitore già con l’ingresso in finale.

In caso di sconfitta in finale, infatti, Sinner conserverà un margine di 2030 punti su Alcaraz, guadagnandone 500 sullo spagnolo, ovvero il differenziale tra la semifinale 2024 e la finale 2025. In caso di vittoria dell’azzurro, invece, i punti tra i due diventerebbero 3430, dato che il delta sarebbe di +1200 per Sinner e di -700 per Alcaraz.

Nella race ATP, invece, Alcaraz è partito a Parigi con 1090 punti di margine su Sinner, ed è quindi certo di restare in vetta alla graduatoria dell’anno solare 2025 dato che il gap è incolmabile con i soli 700 punti in palio nell’ultimo atto di domenica.

In questo caso Sinner vincendo la finale si porterebbe a -390 da Alcaraz, mentre un’eventuale vittoria dello spagnolo nell’atto conclusivo lo spedirebbe a +1790 sull’azzurro. In questa graduatoria, infatti, il differenziale tra i due ad inizio torneo aumenterà o calerà proprio per effetto dei 700 punti in palio domenica.

RANKING ATP UFFICIALE 26 MAGGIO

1 Jannik Sinner 10380

2 Carlos Alcaraz 8850 (-1530 da Sinner)

RANKING ATP LIVE 6 GIUGNO

1 Jannik Sinner 10880

3 Carlos Alcaraz 8150 (-2730 da Sinner)

DISTACCO IN CASO DI VITTORIA DI ALCARAZ AL ROLAND GARROS

1 Jannik Sinner 10880

2 Carlos Alcaraz 8850 (-2030 da Sinner)

DISTACCO IN CASO DI VITTORIA DI SINNER AL ROLAND GARROS

1 Jannik Sinner 11580

2 Carlos Alcaraz 8150 (-3430 da Sinner)

RACE ATP UFFICIALE 26 MAGGIO

1 Carlos Alcaraz 3740 (+1090 su Sinner)

2 Jannik Sinner 2650

RACE ATP LIVE 6 GIUGNO

1 Carlos Alcaraz 5040 (+1090 su Sinner)

2 Jannik Sinner 3950

DISTACCO IN CASO DI VITTORIA DI ALCARAZ AL ROLAND GARROS

1 Carlos Alcaraz 5740 (+1790 su Sinner)

2 Jannik Sinner 3950

DISTACCO IN CASO DI VITTORIA DI SINNER AL ROLAND GARROS

1 Carlos Alcaraz 5040 (+390 su Sinner)

2 Jannik Sinner 4650