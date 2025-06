Sinner-Djokovic oggi, Roland Garros 2025: orario semifinale, tv, programma, streaming

La seconda semifinale del torneo di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis vedrà affrontarsi, sulla terra battuta outdoor di Parigi, Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 19.00

Negli otto precedenti, Sinner e Djokovic sono in perfetta parità sul 4-4: il campo di battaglia sarà il Court Philippe Chatrier, sul quale il match si giocherà non prima delle ore 19.00. L’incontro sarà il secondo di giornata, dato che a partire dalle ore 14.30 Lorenzo Musetti sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding.

La seconda semifinale maschile, tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Venerdì 6 giugno – Court Philippe Chatrier

Dalle ore 14.30

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

Non prima delle ore 19.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Novak Djokovic (Serbia, 6) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.