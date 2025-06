Sinner da non credere: accende un fiammifero con il servizio in un allenamento a Wimbledon…

Una prima di servizio on fire. Tanta curiosità ha destato sui social il video diffuso dal canale Instagram dell’ATP su Jannik Sinner che, alle prese con gli allenamenti a Wimbledon, si è prestato anche a un video molto curioso.

Si è detto e scritto di quanto Jannik stia lavorando sul servizio per migliorare questo fondamentale in vista dei Championships. Legato in qualche modo a ciò, al pusterese è stato proposto di provare ad accendere un fiammifero, fissato sul manto erboso e nel rettangolo del servizio, col rimbalzo della sua battuta nel quadrante citato.

Nel video quest’obiettivo viene centrato in maniera puntuale e desta sensazione, ricordando per certi versi i cartoni animati giapponesi di calcio, quando le traiettorie del pallone erano le più disparate e di una potenzia inaudita. È molto probabile, però, che ci sia stato l’opera di editing in questo video, per portare all’effetto descritto, che comunque è decisamente apprezzabile.

Di sicuro, Sinner si augura di essere altrettanto folgorante quando, dal 30 giugno, si inizierà a fare sul serio sui campi di Church Road.