Sinner-Bublik oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner cerca di entrare per la sesta volta negli ultimi otto Slam disputati in semifinale. Ma l’avversario non è l’amico Jack Draper, al quale l’ha unito una simpatica serie di battute nate sul web in cui venivano accomunati a Luigi e Mario nel mitico franchise giapponese a causa dei vestiti, bensì Alexander Bublik, il kazako che sul campo può compiere davvero qualsiasi cosa soprattutto a livello di estro.

Anche in questo caso c’è un legame: a Miami 2021, quando Jannik lo batté nei quarti, Bublik a rete gli disse “Non sei umano, hai 15 anni e giochi così?”. Erano 19, ma il concetto rimaneva quello. Negli anni sono poi state tre le vittorie del numero 1 del mondo contro il kazako, che si è imposto solo ai quarti di Halle nel 2023, quando però l’altoatesino si è dovuto ritirare. Sinner non ha ancora perso un set nel torneo, mentre Bublik ha eliminato, sulla propria strada, sia de Minaur che, appunto, Draper in rimonta, ed è indubitabilmente nel momento migliore della carriera. In breve, c’è da prepararsi a un contrasto di stili che maggiore proprio non potrebbe essere. Bublik è l’unico fuori dalle teste di serie dei migliori otto di questo Slam, ma tutti sanno che, quando è in forma, del dato numerico c’è solo da dimenticarsene.

Il match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik sarà il terzo sul Court Philippe Chatrier a partire dalle ore 11:00 dopo i due rimanenti quarti femminili. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà la Diretta Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-BUBLIK, ROLAND GARROS 2025 OGGI

Mercoledì 4 giugno

Court Philippe Chatrier

Ore 11:00 Keys (USA) [7]-Gauff (USA) [2] – Quarti donne

Andreeva [6]-Boisson (FRA) [WC] – Quarti donne

Sinner (ITA) [1]-Bublik (KAZ) – Quarti uomini – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 20:15 Zverev (GER) [3]-Djokovic (SRB) [6] – Quarti uomini, sessione serale

