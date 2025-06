Sinner-Alcaraz si vedrà in chiaro? Ci sono novità: definito il canale della finale

Domani, domenica 8 giugno, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del singolare maschile del Roland Garros 2025. Sul campo Philippe-Chatrier a Parigi, l’altoatesino e lo spagnolo daranno vita a una sfida molto attesa, in cui il n.1 e n.2 della classifica mondiale del tennis si confronteranno. Un incrocio di stili molto affascinante.

Sinner arriva all’appuntamento, senza aver perso alcun set nel proprio percorso. Ieri, in semifinale, l’azzurro ha sconfitto il serbo Novak Djokovic col punteggio di 6-4 7-5 7-6 (3). Un match lottato nel quale Jannik ha fatto vedere qualità morali importanti, al cospetto del 38enne serbo che con classe e grandissimo ardore ha cercato in tutti i modi di contrastare il pusterese.

Un cammino un po’ diverso per Alcaraz, con qualche passaggio a vuot0, compensato però da punte tennistiche straordinarie che gli hanno sempre permesso di uscire dai guai. Lo stesso è accaduto ieri contro Lorenzo Musetti: perso il primo set, Carlitos ha prevalso nel tie-break del secondo e da lì la partita è cambiata anche per via di un infortunio al toscano.

La partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valida per la finale del singolare maschile del Roland Garros 2025, andrà in scena domani non prima delle 15.00 sul campo Philippe-Chatrier a Parigi. La trasmissione televisiva del confronto sarà offerta da Eurosport1 HD a pagamento e da Nove TV in chiaro; in streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e su nove.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-ALCARAZ FINALE ROLAND GARROS 2025

Domenica 8 giugno – Court Philippe Chatrier

Non prima delle ore 15.00 (Match precedenti da definire)

Jannik Sinner (Italia, 1) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su Eurosport 1 HD, possibile diretta in chiaro su Nove TV

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD, Nove TV.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, nove.tv

Diretta Live testuale: OA Sport.