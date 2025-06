Sinner-Alcaraz oggi, Finale Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 8 giugno, sarà il giorno della finale del singolare maschile del Roland Garros 2025. Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 e n.2 del mondo, si affronteranno nella sfida che tutti gli appassionati attendevano per decidere a chi spetterà il titolo di “Re della terra rossa di Parigi”. Un confronto di stili dai molteplici significati.

Sinner, con grande consistenza, arriva all’appuntamento senza aver perso alcun set nel proprio percorso e dimostrato una solidità straordinaria. Ne è stata una dimostrazione la vittoria in semifinale contro il serbo Novak Djokovic, sconfitto in tre set combattuti. Jannik ha saputo fare la differenza sui punti importanti della partita.

Discorso un po’ diverso per Carlitos, che qualche set l’ha lasciato per strada come nella semifinale contro Lorenzo Musetti, ma poi è sempre riuscito a trovare le soluzioni, elevando il proprio tennis a vette inesplorate. L’iberico gode, poi, dei favori del pronostico, essendo campione in carica e in vantaggio negli scontri diretti (7-4 a livello ATP) col pusterese.

La partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valida per la finale del singolare maschile del Roland Garros 2025, andrà in scena quest’oggi sul campo Philippe-Chatrier non prima delle 15:00. Il match sarà preceduto dalla finale del doppio femminile (ore 11:00) che vedrà impegnate Jasmine Paolini e Sara Errani contro la serba Aleksandra Krunic e la kazaka Anna Danilina. La copertura televisiva della sfida tra l’italiano e lo spagnolo sarà garantita da Eurosport1 HD a pagamento e su Nove in chiaro; in streaming su nove.tv, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-ALCARAZ FINALE ROLAND GARROS 2025 OGGI

Domenica 8 giugno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ vs Jasmine Paolini ITA / Sara Errani ITA

Jannik Sinner ITA vs Carlos Alcaraz ESP (non prima delle 15:00)

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ FINALE ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Nove ed Eurosport1 HD.

Diretta streaming: nove.tv, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.