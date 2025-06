Sinner-Alcaraz imbattuti nelle finali Slam: uno dei due assaggerà l’amaro calice della sconfitta

Qualcuno dovrà perdere. Sono davvero molti gli spunti che la finale del Roland Garros 2025 di domani tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz porterà con sé. In primis, sarà la prima vera sfida tra l’azzurro e lo spagnolo in un atto conclusivo di un Major, dal momento che i due tennisti si erano incrociati nei turni a precedere l’atto conclusivo. Parliamo di tre sfide a livello Slam prima di questa partita, con due vittorie di Alcaraz (US Open 2022 e Roland Garros 2024) e una di Sinner (Wimbledon 2022).

Carlitos, in generale, è in vantaggio negli scontri diretti 7-4 ed è in serie da quattro match. L’ultimo incrocio è stato nella finale degli Internazionali d’Italia 2025 dove lo spagnolo ha prevalso col punteggio di 7-6 (5) 6-1. Vedremo se Jannik sarà in grado di invertire la tendenza, su una superficie (terra rossa) che di base è maggiormente favorevole al suo avversario.

L’altro dato statistico interessante è che, finora, entrambi hanno sempre vinto ogni volta che si sono spinti in una finale di un Major. Per il pusterese è il quarto atto conclusivo in carriera, il terzo in fila, ricordando le vittorie in Australia (2024-2025) e agli US Open l’anno scorso. Il murciano, dal canto suo, è alla quinta finale in un Major e nei quattro precedenti è sempre uscito vincitore: due volte a Wimbledon, una volta a Parigi e una a New York.

Di conseguenza, chi perderà domani, dovrà assaggiare per la prima volta l’amaro gusto della sconfitta in un atto conclusivo di questa tipologia. Un aspetto che potrebbe pesare dal punto di vista mentale nella prosecuzione della stagione.