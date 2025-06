Sinner-Alcaraz: chi arriva più stanco? Il confronto delle ore giocate

La differenza è tutta in questi numeri: un’ora e 46 minuti e 4 set in più giocati. Lo spagnolo Carlos Alcaraz arriverà alla finale del Roland Garros 2025 di tennis con questo differenziale sul groppone rispetto a Jannik Sinner, che ha vinto sempre in tre set ed è rimasto meno in campo rispetto all’iberico.

Dall’inizio del torneo, nei sei match sin qui disputati, Jannik Sinner ha giocato nel complesso 18 set nel tempo complessivo di 12 ore e 51 minuti, ha disputato un solo tiebreak, quello del terzo set contro Novak Djokovic di questa sera, ed in totale ha lasciato appena 51 game agli avversari.

Lungo il suo cammino, invece, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha lasciato per strada 4 set, giocandone dunque 22 in tutto (anche se il ritiro di Musetti è arrivato dopo 2 game della quarta frazione odierna), nel tempo di 14 ore e 37 minuti. L’iberico ha giocato 2 tiebreak, entrambi vinti, ed ha perso, nel complesso, 69 game.

CONFRONTO MINUTAGGIO SINNER-ALCARAZ

MINUTAGGIO SINNER

1° turno: Sinner b. Rinderknech 6-4 6-3 7-5 in 2 ore e 15 minuti

2° turno: Sinner b. Gasquet 6-3 6-0 6-4 in 1 ora e 57 minuti

3° turno: Sinner b. Lehecka 6-0 6-1 6-2 in 1 ora e 34 minuti

4° turno: Sinner b. Rublev 6-1 6-3 6-4 in 2 ore

Quarti di finale: Sinner b. Bublik 6-1 7-5 6-0 in 1 ora e 49 minuti

Semifinali: Sinner b. Djokovic 6-4 7-5 7-6 (3) in 3 ore e 16 minuti

Totale Sinner: 12 ore e 51 minuti

MINUTAGGIO ALCARAZ

1° turno: Alcaraz b. Zeppieri 6-3 6-4 6-2 in 1 ora e 56 minuti

2° turno: Alcaraz b. Marozsan 6-1 4-6 6-1 6-2 in 2 ore e 9 minuti

3° turno: Alcaraz b. Dzumhur 6-1 6-3 4-6 6-4 in 3 ore e 14 minuti

4° turno: Alcaraz b. Shelton 7-6 (8) 6-3 4-6 6-4 in 3 ore e 19 minuti

Quarti di finale: Alcaraz b. Paul 6-0 6-1 6-4 in 1 ora e 34 minuti

Semifinali: Alcaraz b. Musetti 4-6 7-6 (3) 6-0 2-0 ritiro in 2 ore e 25 minuti

Totale Alcaraz: 14 ore e 37 minuti