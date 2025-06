Simone Tartarini: “I risultati di Musetti sono legati alla maturazione fuori dal campo. Lottato contro tante critiche”

Un connubio speciale. Simone Tartarini e Lorenzo Musetti sono legati da un rapporto molto speciale, nato da quando il carrarino, da bambino, si era avvicinato al tennis e aveva voglia di emergere. Prima nel ruolo di maestro e poi di coach a tutti gli effetti, Tartarini con il bastone e la carota, come si suol dire, ha cercato di trovare il modo per dare equilibrio al tennis creativo del toscano.

In questo 2025 le soddisfazioni non sono mancate, citando i risultati della stagione sulla terra rossa:

Finale a Montecarlo

Semifinale a Madrid

Semifinale a Roma

Semifinale al Roland Garros

Riscontri frutto di una maturazione, iniziata già nel 2024, che ha permesso a Lorenzo di entrare in pianta stabile in top-10, con l’ambizione di continuare a scalare la graduatoria. Di questo e di altro ha parlato l’allenatore italiano in un’intervista concessa ad ATP.com.

“Una svolta davvero importante è arrivata quando Lorenzo aveva 14 anni. È stato allora che ho deciso di investire su di lui professionalmente e finanziariamente. Ho lasciato il mio circolo tennistico e ho iniziato a viaggiare per il mondo con lui per aiutarlo a crescere. Avevo un circolo dove lavoravo e mi guadagnavo da vivere, ma l’ho lasciato per viaggiare con questo ragazzino, andando spesso in Francia a cercare compagni di allenamento, preparatori atletici, persone che potessero aiutarci. Quello è stato il primo passo di questo grande progetto che è cresciuto sempre di più nel tempo“, ha spiegato Tartarini.

“Lorenzo è venuto da me a otto anni nella mia scuola di tennis e da lì ho iniziato un percorso di insegnamento. Partendo da maestro di tennis, ho preso un bambino di otto anni e mezzo e l’ho portato al numero 6 del mondo. Abbiamo viaggiato in tutto il mondo insieme. Musetti è passato da ragazzino ad adolescente, e ora ad adulto e padre. È un percorso che abbiamo percorso insieme: siamo cresciuti insieme in ogni senso della parola negli ultimi 15 anni“, ha sottolineato il coach italiano.

Non sono mancate le critiche, specie quando il tennista nostrano ha fatto fatica a compiere il definitivo salto di qualità. “Dopo le prime sconfitte, la gente diceva ‘Non è un vero allenatore’, oppure ‘Non ha esperienza’. Abbiamo dovuto combattere contro queste critiche. Ovviamente la forza è stata il forte rapporto che io e Lorenzo abbiamo, costruito su valori solidi. Quindi abbiamo dovuto chiudere il cerchio e concentrarci su ciò che è importante“, il punto di vista di Tartarini.

Una crescita che ha vissuto di tanti momenti: “Ora, come giocatore, è uno che accetta di più le cose. In passato, quando le cose non andavano bene, faceva fatica ad adattarsi. Faceva fatica ad accettare di giocare male o di colpire male la palla. È molto legato all’aspetto tecnico del gioco, ed essendo un giocatore basato sulle sensazioni, quando non sentiva bene la palla, perdeva completamente la partita. Quest’anno, a poco a poco, quella maturità fuori dal campo ha iniziato a mostrarsi in campo. Ha iniziato ad accettarsi di più e, come dice lui, sta imparando a sporcarsi le mani un po’ di più. Quindi, partite che prima perdeva, ora riesce a vincere. Ma è ancora un percorso tutt’altro che finito. Forse ci vorrà un altro anno o due, ma credo davvero che il suo successo sia legato soprattutto a ciò che accade fuori, più di ogni altra cosa“.

Si spera che Musetti possa dimostrare i propri miglioramenti anche a Wimbledon, recuperando dall’infortunio che l’ha costretto al ritiro nel corso della semifinale a Parigi contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Una lesione di primo grado alla coscia sinistra che ci si augura, dunque, non vada a compromettere la presenza dell’azzurro, nel 2024 semifinalista nei Championships.