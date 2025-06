Simone Biasutti ci mette il cuore da sostituto, sogna la vittoria, poi la beffa francese agli Europei a squadre

Simone Biasutti ha accarezzato la vittoria nel salto triplo che ha animato la seconda giornata di gare degli Europei a squadre, ma è stato beffato all’ultima curva dal francese Jonathan Seremes e ha così concluso al secondo posto. L’azzurro si era issato al comando della gara al secondo tentativo con un brillante balzo da 16.94 metri (0,6 m/s di vento a favore), migliorando di ben 27 centimetri il proprio personale già ritoccato di tre centimetri in occasione del secondo tentativo.

A quel punto il 25enne ha deciso di fermarsi, passando tutte le successive prove avute a disposizione sulla pedana di Madrid. Il nostro portacolori si manteneva davanti al transalpino (16.83), che però con una brillante zampata in coda è atterrato a 17.00 metri con 0,1 m/s di brezza in faccia e ha così conquistato il successo a effetto. La piazza d’onore è comunque ragguardevole per Simone Biasutti, che era stato chiamato a sostituire il fenomeno Andy Diaz, Campione del Mondo e d’Europa in sala fermato da un problema fisico.

L’Italia incamera 15 punti grazie a questo riscontro, di vitale importanza per continuare a sperare di difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa. Il problema è che pochi istanti prima del sorpasso operato da Seremes si era infortunato Lorenzo Patta sui 100 metri, smorzando di parecchio le velleità della nostra Nazionale nella capitale spagnola.