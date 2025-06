Simon Yates frantuma il record di scalata di Froome al Colle delle Finestre

Un appuntamento col destino? Forse sì. Di sicuro Simon Yates il Colle delle Finestre se lo ricorderà per sempre nel bene e nel male. Su una delle ascese storiche del Giro d’Italia, il corridore britannico della Visma|Lease a Bike è riuscito a far saltare il banco, come si suol dire in gergo.

Grazie a un’azione di pregevole fattura, Yates ha saputo prendersi la Corsa Rosa, mettendo in mostra grandi gambe e un’eccellente lucidità. Questo serviva per potersi mettere alle spalle il messicano Isaac del Toro (UAE Emirates XRG) e l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Sull’ascesa che nel 2018 gli era costata il simbolo del primato, quando Chris Froome riuscì a coprirla in 64’19”, il ciclista del Regno Unito ha saputo fare meglio. Yates, infatti, è stato il primo della storia a superare i 18,4 chilometri al 9,2% di pendenza media in meno di un’ora, doppiando il GPM dopo 59’23” dall’attacco dell’erta.

Certo, ci sono delle differenze rispetto alla tappa di sette anni fa, ricordando che la salita era posta a 80 km dall’arrivo, mentre nel caso della ventesima frazione di ieri ai -30. Inoltre, la velocità della scalata è stata molto elevata anche per il ritmo imposto dalla EF Education-EasyPost, che sperava di lanciare Carapaz. E così, il precedente record di Pablo Torres, siglato nell’edizione 2024 del Tour de l’Avenir sul Colle delle Finestre (60’25”), è stato migliorato.