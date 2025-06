Settecolli nuoto 2025 oggi: orari 28 giugno, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 28 giugno, terza e ultima giornata di gare nel Trofeo Settecolli di nuoto. L’edizione n.61 del meeting del Foro Italico regalerà gli spunti finali dopo quanto accaduto nei primi due giorni. Al di là di quello che potranno essere i risultati nelle singole gare, sarà interessante capire chi potrà ambire anche alla qualificazione ai Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto.

La curiosità odierna verte, inevitabilmente, su Gregorio Paltrinieri. Il campione carpigiano torna a competere nei 1500 stile libero, la sua gara. Una fase di carriera particolare per Greg, orientata in maniera quasi assoluta sulle acque libere. Tuttavia, certi “amori” non si dimenticano e allora eccolo in vasca nella distanza che l’ha reso campione.

Altri spunti interessanti arriveranno anche da Sara Curtis presente nei 50 stile libero, da Thomas Ceccon, che competerà nei 200 dorso in un percorso di sperimentazione che vuole portarlo a competere su altre distanze, e da Nicolò Martinenghi che sarà tra i protagonisti dei 200 rana, con grande curiosità. Da non sottovalutare poi i 200 stile libero maschile dove Carlos D’Ambrosio, visti i 100 sl di ieri, può avere delle ambizioni.

La terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli di nuoto andrà in scena quest’oggi, sabato 28 giugno. Le batterie inizieranno alle ore 09.00, mentre le finali dalle 18.00. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD solo per la sessione serale dalle 18.20. In streaming si potranno seguire le batterie sul canale Youtube della Federazione Italiana Nuoto, mentre le finali saranno disponibili su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del terzo giorno di gare.

SETTECOLLI NUOTO 2025 OGGI

Sabato 28 giugno

Sessione mattutina

9:00 FINP FEMMINILE (nuoto paralimpico) 50 m Stile Libero – Serie

9:05 FEMMINILE 50 m Stile Libero – Eliminatorie

9:13 MASCHILE 200 m Dorso – Eliminatorie

9:26 FEMMINILE 200 m Dorso – Eliminatorie

9:36 FINP MASCHILE (nuoto paralimpico) 100 m Farfalla – Serie

9:41 MASCHILE 50 m Farfalla – Eliminatorie

9:49 FEMMINILE 200 m Farfalla – Eliminatorie

10:02 MASCHILE 200 m Rana – Eliminatorie

10:15 FEMMINILE 200 m Rana – Eliminatorie

10:30 MASCHILE 200 m Stile Libero – Eliminatorie

10:51 FEMMINILE 400 m Stile Libero – Eliminatorie

11:07 FINP MASCHILE (nuoto paralimpico) 50 m Rana – Serie

11:10 FINP FEMMINILE (nuoto paralimpico) 50 m Rana – Serie

11:13 MASCHILE 200 m Misti – Eliminatorie

11:25 FEMMINILE 200 m Misti – Eliminatorie

11:36 MASCHILE 1500 m Stile Libero – Serie 2

Sessione serale

18:00 FEMMINILE 50 m Stile Libero – Finale 2

18:03 MASCHILE 200 m Dorso – Finale 2

18:06 FEMMINILE 200 m Dorso – Finale 2

18:10 MASCHILE 50 m Farfalla – Finale 2

18:13 FEMMINILE 200 m Farfalla – Finale 2

18:17 MASCHILE 200 m Rana – Finale 2

18:22 FEMMINILE 200 m Rana – Finale 2

18:26 FINP FEMMINILE (nuoto paralimpico) 50 m Stile Libero – Serie

18:29 FEMMINILE 50 m Stile Libero – Finale 1

18:32 FINP MASCHILE (nuoto paralimpico) 50 m Dorso – Serie

18:35 MASCHILE 200 m Dorso – Finale 1

18:38 FEMMINILE 200 m Dorso – Finale 1

18:41 MASCHILE 50 m Farfalla – Finale 1

18:44 FEMMINILE 200 m Farfalla – Finale 1

18:48 MASCHILE 200 m Rana – Finale 1

18:52 FEMMINILE 200 m Rana – Finale 1

19:10 MASCHILE 200 m Stile Libero – Finale

19:28 FEMMINILE 400 m Stile Libero – Finale

19:47 MASCHILE 200 m Misti – Finale

19:55 FEMMINILE 200 m Misti – Finale

20:04 MASCHILE 1500 m Stile Libero – Serie 1

PROGRAMMA SETTECOLLI NUOTO 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD dalle 18.20 solo le finali della sessione serale

Diretta streaming: RaiPlay (solo le finali della sessione serale); canale Youtube Federazione Italiana Nuoto (solo per le batterie del mattino)

Diretta testuale: OA Sport