Settecolli nuoto 2025 oggi: orari 27 giugno, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 27 giugno, prima giornata di gare nel Trofeo Settecolli di nuoto. L’edizione n.61 del meeting del Foro Italico regalerà altri spunti dopo quanto accaduto nel primo giorno. Al di là di quello che potranno essere i risultati nelle singole gare, in molti casi sarà anche il tempo siglato, legato in casa Italia alla qualificazione ai Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto.

Il riferimento in questo caso è ai 50 rana femminili e ai 100 stile libero maschili. Nella prima specialità Benedetta Pilato va a caccia di un crono all’altezza delle sue aspettative, ovvero sotto i 30″. La pugliese ha avuto non pochi problemi fisici in quest’annata si ritrova a rincorrere un pass, cosa che chiaramente avrebbe evitato nella sua programmazione.

Nella gara regina si spera di vedere un Alessandro Miressi in grado di far saltare il banco e di meritarsi la qualificazione alla prossima rassegna iridata, in una prova nella quale dovremmo vedere in azione anche Thomas Ceccon, uscito piuttosto deluso dai 100 dorso di ieri.

La seconda giornata del Trofeo Settecolli di nuoto andrà in scena quest’oggi, giovedì 26 giugno. Le batterie inizieranno alle ore 09.00, mentre le finali dalle 18.00. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD solo per la sessione serale dalle 18.10. In streaming si potranno seguire le batterie sul canale Youtube della Federazione Italiana Nuoto, mentre le finali saranno disponibili su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del primo giorno di gare.

SETTECOLLI NUOTO 2025 OGGI

Venerdì 27 giugno

Sessione mattutina

9:00 FINP FEMMINILE (nuoto paralimpico) 100 m Farfalla – Serie

9:04 FEMMINILE 100 m Farfalla – Eliminatorie

9:15 MASCHILE 200 m Farfalla – Eliminatorie

9:28 FINP FEMMINILE 100 m Dorso – Serie

9:33 FEMMINILE 100 m Dorso – Eliminatorie

9:45 FINP MASCHILE (nuoto paralimpico) 50 m Farfalla – Serie

9:48 MASCHILE 50 m Dorso – Eliminatorie

10:04 FEMMINILE 400 m Misti – Eliminatorie

10:16 MASCHILE 400 m Misti – Eliminatorie

10:38 FINP FEMMINILE (nuoto paralimpico) 100 m Stile Libero – Serie

10:48 FEMMINILE 100 m Stile Libero – Eliminatorie

11:00 FINP MASCHILE (nuoto paralimpico) 100 m Stile Libero – Serie

11:10 MASCHILE 100 m Stile Libero – Eliminatorie

11:25 FEMMINILE 50 m Rana – Eliminatorie

11:32 MASCHILE 50 m Rana – Eliminatorie

11:39 FEMMINILE 800 m Stile Libero – Serie 2

Sessione serale

18:00 FEMMINILE 100 m Farfalla – Finale 2

18:03 MASCHILE 200 m Farfalla – Finale 2

18:07 FEMMINILE 100 m Dorso – Finale 2

18:10 MASCHILE 50 m Dorso – Finale 2

18:13 FEMMINILE 400 m Misti – Finale 2

18:20 MASCHILE 400 m Misti – Finale 2

18:26 FINP FEMMINILE (nuoto paralimpico) 100 m Stile Libero – Serie

18:31 FINP MASCHILE (nuoto paralimpico) 100 m Stile Libero – Serie

18:36 FEMMINILE 100 m Farfalla – Finale 1

18:40 MASCHILE 200 m Farfalla – Finale 1

18:55 FEMMINILE 100 m Dorso – Finale 1

18:58 MASCHILE 50 m Dorso – Finale 1

19:10 FEMMINILE 400 m Misti – Finale 1

19:16 MASCHILE 400 m Misti – Finale 1

19:31 FEMMINILE 100 m Stile Libero – Finale

19:38 MASCHILE 100 m Stile Libero – Finale

19:45 FEMMINILE 50 m Rana – Finale

19:50 MASCHILE 50 m Rana – Finale

20:04 FEMMINILE 800 m Stile Libero – Serie 1

20:14 MASCHILE 800 m Stile Libero – Serie 1

PROGRAMMA SETTECOLLI NUOTO 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 18.10 solo le finali della sessione serale

Diretta streaming: RaiPlay (solo le finali della sessione serale); canale Youtube Federazione Italiana Nuoto (solo per le batterie del mattino)

Diretta testuale: OA Sport