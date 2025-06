Settecolli nuoto 2025 oggi: orari 26 giugno, tv, programma, streaming

Oggi, giovedì 26 giugno, prima giornata di gare nel Trofeo Settecolli di nuoto. L’edizione n.61 del meeting del Foro Italico prende il via e i punti di interesse non mancano. Al di là di quello che potranno essere i risultati nelle singole gare, in molti casi sarà anche il tempo siglato, legato in casa Italia alla qualificazione ai Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto.

Chi il pass iridato già ce l’ha è Thomas Ceccon. Il campione olimpico e primatista mondiale dei 100 dorso ha già centrato l’obiettivo nella sua esperienza in Australia. Quest’oggi lo vedremo in azione nelle due vasche che tanto predilige e, vista la concorrenza, sarà molto interessante stabilire la sua condizione e comprendere quali segnali ci possono essere per la competizione in Asia.

Di grande interesse saranno i 100 rana uomini e donne. Nella gara maschile, il campione olimpico Nicolò Martinenghi ha già staccato il biglietto per Singapore negli Assoluti primaverili, ma ci terrà a fare bene nella piscina di casa. In lizza per la qualificazione citata, invece, ci saranno Ludovico Viberti, Simone Cerasuolo e Federico Poggio, che dovranno dare uno sguardo al proprio crono.

Per quanto riguarda la prova femminile, il discorso è un po’ diverso in quanto gli slot disponibili (2) per i Mondiali sono stati già occupati da Lisa Angiolini e Anita Bottazzo. Pertanto, per Benedetta Pilato sarà più un test in vista dei 50 dove le sue chance di essere a Singapore ancora ci sono. Un day-1 in cui Simona Quadarella nei suoi 1500 stile libero vorrà regalare spettacolo, davanti al pubblico romano, in una vasca che sovente l’ha vista protagonista di prestazioni eccelse.

La prima giornata del Trofeo Settecolli di nuoto andrà in scena quest’oggi, giovedì 26 giugno. Le batterie inizieranno alle ore 09.00, mentre le finali dalle 18.12. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD solo per la sessione serale. In streaming si potranno seguire le batterie sul canale Youtube della Federazione Italiana Nuoto, mentre le finali saranno disponibili su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del primo giorno di gare.

SETTECOLLI NUOTO 2025 OGGI

Giovedì 26 giugno

Sessione mattutina

9:00 FINP MASCHILE (nuoto paralimpico) 100 m Dorso – Serie

9:04 MASCHILE 100 m Dorso – Eliminatorie

9:15 FEMMINILE 50 m Dorso – Eliminatorie

9:22 FINP FEMMINILE (nuoto paralimpico) 50 m Farfalla – Serie

9:25 MASCHILE 400 m Stile Libero – Eliminatorie

9:54 FEMMINILE 200 m Stile Libero – Eliminatorie

10:07 FINP MASCHILE (nuoto paralimpico) 100 m Rana – Serie

10:12 MASCHILE 100 m Rana – Eliminatorie

10:23 FINP FEMMINILE (nuoto paralimpico) 100 m Rana – Serie

10:28 FEMMINILE 100 m Rana – Eliminatorie

10:42 MASCHILE 100 m Farfalla – Eliminatorie

10:55 FEMMINILE 50 m Farfalla – Eliminatorie

11:02 FINP MASCHILE (nuoto paralimpico) 50 m Stile Libero – Serie

11:11 MASCHILE 50 m Stile Libero – Eliminatorie

11:20 FEMMINILE 1500 m Stile Libero – Serie 2

Sessione serale

18:12 MASCHILE 100 m Dorso – Finale

18:16 FINP FEMMINILE (nuoto paralimpico) 50 m Dorso – Serie

18:21 FEMMINILE 50 m Dorso – Finale

18:24 MASCHILE 400 m Stile Libero – Finale

18:30 FEMMINILE 200 m Stile Libero – Finale

18:34 MASCHILE 100 m Rana – Finale

18:38 FEMMINILE 100 m Rana – Finale

19:20 MASCHILE 100 m Farfalla – Finale

19:26 FEMMINILE 50 m Farfalla – Finale

19:40 FINP MASCHILE (nuoto paralimpico) 50 m Stile Libero – Serie

19:44 MASCHILE 50 m Stile Libero – Finale

20:05 FEMMINILE 1500 m Stile Libero – Serie 1

