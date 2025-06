Serie A Basket: i top & flop di giornata

Ieri è stata una ventiduesima giornata caratterizzata da diversi colpi di scena soprattutto per quanto riguarda la bassa classifica: ecco i top & flop del 22° turno.

TOP

Raven Johnson: i suoi 24 punti consentono alla Scavolini Pesaro di vincere di misura contro Pistoia e di incamerare 2 punti vitali nella lotta per non retrocedere.

Carlo Recalcati: la vittoria di Montegranaro a Varese è soprattutto merito suo, grazie alla carica emotiva che l’ex coach della Nazionale ha dato ai suoi ragazzi, autori di una incredibile rimonta dopo l’intervallo lungo.

Montepaschi Siena: mentre intorno ogni giorno che passa aumenta l’incertezza sul futuro, la squadra si è isolata dai problemi extra cestistici e seppur priva di stelle, sarà sicuramente in lotta per il titolo anche quest’anno. Il successo su Cantù lo testimonia…

FLOP

Ebi Ere: tra i big di Varese e tra quelli in maggiore difficoltà. Servirà soprattutto il suo apporto in termini realizzativi per evitare un finale burrascoso per i lombardi.

Giorgio Valli: con le vittorie di Pesaro e Montegranaro, il margine della sua Bologna sulla zona pericolosa non è poi così rassicurante. Serve subito una vittoria per scuotere l’ambiente.

Sidigas Avellino: ha perso la gara più attesa dai suoi tifosi, contro Sassari degli ex Thomas e Green. Potrà anche arrivare ai play off, ma la delusione per la pessima stagione ed il budget speso quest’anno resterà…

