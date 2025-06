Serie A Basket, i top & flop della ventesima giornata

La quinta giornata di ritorno sarà ricordata per la fuga solitaria in classifica dell’Emporio Armani Milano, ma ha regalato altri spunti interessanti tra alta e bassa classifica.

Riviviamo i top & flop di giornata.

TOP

Max Menetti: merita la palma di miglior coach in questa stagione per quanto di buono sta facendo con la Grissin Bon Reggio Emilia, a caccia del doppio sogno play off e quarti di Eurochallenge.

Montepaschi Siena: non era facile mantenere la concentrazione dopo una settimana difficile per motivi extra sportivi, ma i campioni d’Italia in carica ci sono riusciti ottenendo una vittoria importante a Venezia.

Marc Trasolini: i 18 punti con i quali firma il successo di Pesaro nel big match salvezza contro Montegranaro danno ulteriore speranza alla Scavolini nella lotta per non retrocedere in Legadue.

FLOP

Frank Vitucci: doveva essere la partita della svolta per la Sidigas Avellino ed invece il flop interno contro Cantù rallenta le chance di risalita verso l’alta classifica degli irpini.

Cimberio Varese: altra scoppola interna per i lombardi che dovranno archiviare quanto prima possibile questa stagione negativa.

Viktor Gaddefors: lo 0 sul referto alla voce punti fatti ieri contro Milano non è assolutamente da lui e la schiacciata fallita clamorosamente nel primo quarto testimonia la sua giornata no.

