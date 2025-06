Serie A Basket: è Cantù l’anti Milano

Il 23° turno di campionato di serie A si è aperto con l’anticipo delle 16:30 che ha visto la vittoria in extremis di Sassari su Venezia, grazie anche ai 44 punti di Drake Diener; alle 18:15 il resto del programma che ha visto la capolista Milano battere senza problemi in casa Roma per 85-61, prendendosi la rivincita dopo le semifinali scudetto di un anno fa e proseguendo la scia vincente in Italia ed Europa.

Continua a stupire la Grissin Bon Reggio Emilia, che appena 48 ore dopo l’impresa russa in Eurochallenge fa suo anche il derby emiliano battendo Bologna di appena un punto; stesso scarto anche per Pistoia che fa suo invece il derby toscano contro i campioni d’Italia in carica di Siena tra le mura amiche.

In coda Varese ritrova il successo sbancando il parquet del fanalino di coda Pesaro, che resta comunque attaccato al treno salvezza complice la sconfitta di Montegranaro a Caserta; respira invece Cremona che batte Avellino in casa e torna a +4 sull’ultimo posto.

Nel posticipo Cantù abbatte Brindisi e si prende il secondo posto solitario.

23° Giornata

Banco di Sardegna Sassari-Umana Venezia 100-95

Vanoli Cremona- Sidigas Avellino 83-75

Giorgio Tesi Group Pistoia-Montepaschi Siena 77-76

Granarolo Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia 70-71

Pasta Reggia Caserta-Sutor Montegranaro 75-68

Victoria Libertas Pesaro-Cimberio Varese 79-86

EA7 Emporio Armani Milano-Acea Roma 85-61

Acqua Vitasnella Cantù-Enel Brindisi 84-69

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com

Foto: Il Giorno