Serie A Basket: Cantù e Brindisi in testa, aspettando Varese-Milano

Il 17° turno di serie A regala molte emozioni in vetta alla classifica, con il big match tra Cantù e Sassari che vede prevalere i padroni di casa nel finale; vittoria che vale il primato in classifica a quota 24 punti. A farle compagnia è Brindisi vincitrice nel posticipo contro Roma.

A quota 22 non molla Siena che a fatica supera Reggio Emilia in casa, mentre a fil di sirena Montegranaro supera Venezia, così come Cremona trova punti pesanti in chiave salvezza sul parquet di Bologna; sorridono anche le campane, con Avellino che tiene il fattore campo contro Pistoia e Caserta che completa una bella rimonta contro il fanalino di coda Pesaro.

Completa il turno il derby lombardi di domani sera tra Varese e Milano.

SERIE A BEKO – 17° Giornata

Acqua Vitasnella Cantù – Banco di Sardegna Sassari 99-95

Montepaschi Siena – Grissin Bon Reggio Emilia 65-55

Sutor Montegranaro – Umana Reyer Venezia 73-72

Granarolo Bologna – Vanoli Cremona 85-90

Pasta Reggia Caserta – Victoria Libertas Pesaro 100-88

Sidigas Avellino – Giorgio Tesi Group Pistoia 75-70

Enel Brindisi – Acea Roma 72-62

Cimberio Varese – EA7 Emporio Armani Milano 27/01 20:30

CLASSIFICA

Acqua Vitasnella Cantù, Enel BR 24

Acea Roma, EA7 Emporio Armani MI, Montepaschi SI 22

Banco di Sardegna SS 20

Umana VE 18

Grissin Bon RE, Sidigas AV, Pasta Reggia CE 16

Cimberio VA, Giorgio Tesi Group PT, Granarolo BO 14

Vanoli CR 12

Sutor MGR 10

V.L. Pesaro 6

