Serie A Basket: Cantù-Brindisi vale il secondo posto

Si giocherà tutto di domenica il 23° turno di campionato: alle 16:30 Sassari, fresca di eliminazione in Eurocup contro l’Alba Berlino, tenterà il riscatto in casa contro Venezia. Alle 18:15 tra le 6 gare in programma ci sono il derby emiliano tra Bologna e Reggio Emilia, qualificatasi ieri per le Final Four di Eurochallenge e quello toscano tra Pistoia e Siena; in chiave salvezza Cremona e Montegranaro saranno alle prese con le due campane che cercano invece punti play off.

I lombardi in casa contro Avellino, mentre i marchigiani di Recalcati faranno visita al Pala Maggiò. La capolista Milano, rullo compressore in campionato ed Eurolega, attende in casa Roma prima di gustarsi in poltrona il posticipo di fuoco tra Cantù e Brindisi, vero spareggio per il ruolo di antagonista di Hackett e compagni.

8° Giornata

Banco di Sardegna Sassari-Umana Venezia ore 16:30

Vanoli Cremona- Sidigas Avellino ore 18:15

Giorgio Tesi Group Pistoia-Montepaschi Siena

Granarolo Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia

Pasta Reggia Caserta-Sutor Montegranaro

Victoria Libertas Pesaro-Cimberio Varese

EA7 Emporio Armani Milano-Acea Roma

Acqua Vitasnella Cantù-Enel Brindisi ore 20:30

