Sebastien Ogier rischia ma fa suo il Rally di Sardegna. Elfyn Evans sempre in vetta alla generale

Sebastien Ogier si è aggiudicato il Rally di Sardegna, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2025. Sullo sterrato di Alghero abbiamo vissuto una domenica intensa con il 42enne nativo di Gap che ha saputo gestire nel migliore dei modi il suo vantaggio centrando il terzo successo in quatto apparizioni in questa annata. 64° rally vinto in carriera.

Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) ha preceduto Ott Tanak (Hyundai i20) per 7.9 secondi, mentre chiude terzo Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 50.5. Quarto il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 5:05, quinto il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 7:29, mentre è sesto il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 10:29, quindi settimo Thierry Neuville (Hyundai i20) a 22:51.

A questo punto la classifica generale vede sempre al comando Elfyn Evans con 133 punti contro i 114 di Sebastien Ogier ed i 113 di Kalle Rovanpera. Quarto Ott Tanak a quota 108 con Thierry Neuville a 89.

LA GARA

La domenica del Rally di Sardegna con la SS13 San Giacomo – Plebi 1 di 25.19 chilometri e Sebastien Ogier subito a marcare il territorio con 4.5 secondi su Ott Tanak e 11.4 su Kalle Rovanpera. Il francese allunga a 15.6 sull’estone. Seconda tappa odierna la SS14 Porto San Paolo 1 di 13.70 chilometri con Kalle Rovanpera che precede Sebastien Ogier per appena 6 decimi, mentre Ott Tanak si ferma a 4.7 e ora si trova a 19.7 nella generale dalla leggenda francese del rally.

Si è passati poi alla SS15 San Giacomo – Plebi 2 con Ott Tanak che svetta e recupera 2.5 secondi su Sebastien Ogier che, quindi, arriva all’atto conclusivo con 17.2 di margine. Il Rally di Sardegna si è concluso, quindi, con la SS16 Porto San Paolo 2 [Power Stage] nella quale è successo di tutto! Kalle Rovanpera ha messo a segno il miglior tempo con 8.1 su Thierry Neuville e 9.0 su Ott Tanak che si mangia le mani dato che Sebastien Ogier colpisce un albero, perde tempo (18.3 secondi) e chiude settimo. Ad ogni modo mantiene 7.9 sull’estone e vince il round.