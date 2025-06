Sebastien Ogier e Ott Tanak partono con il piede giusto nel Rally dell’Acropolis

Si apre con un duo al comando il Rally di Grecia-Acropolis 2025, settimo appuntamento del Mondiale WRC 2025. Dopo lo shakedown disputato nelle prime ore della giornata con Thierry Neuville e Takamoto Katsuta a svettare a pari merito si è entrati nel vivo con la prima prova speciale del programma: la SS1 EKO Athens SSS di 1.5 chilometri.

Una prova rapidissima che ha visto emergere il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) e l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) che, di conseguenza, sono i primi due leader della corsa ellenica, con appena 9 decimi di margine sul nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) mentre in quarta posizione troviamo il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a un secondo.

Quinta posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 1.1, mentre è sesto il leader della classifica generale, il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 1.5 a braccetto con il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 1.5, con il lettone Martins Sesks (Ford Puma) ottavo a 2.2. Nono il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 3.0.

Come proseguirà l’Acropolis? Nella giornata di domani, venerdì 27 giugno, vedremo altre 6 prove speciali per un totale di oltre 116 chilometri. Passando a sabato 28 giugno, invece, vedremo la ripetizione di 3 speciali per oltre 120 chilometri di gara. La conclusione domenicale vedrà altre 4 prove speciali, tutte di oltre 20 chilometri, con un Power Stage finale di 23 che andrà a decidere tutto.