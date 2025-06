Sci nordico, i Mondiali 2025 una catastrofe finanziaria. Quale futuro per l’evento? La Val di Fiemme ci proverà per il 2033?

Più passano le settimane, più i Mondiali di sci nordico di Trondheim 2025 si stanno rivelando un’autentica catastrofe finanziaria. Alla vigilia dell’evento, il comitato organizzatore pianificava di ottenere ricavi per 20 milioni di corone norvegesi (più di 1,7 milioni di euro). La stima, però, si è rivelata decisamente ottimistica, per non dire visionaria.

Una vendita di biglietti inferiore alle attese, costi aggiuntivi legati alla logistica e gli interventi necessari a garantire lo svolgimento delle gare (le piste erano in condizioni-limite a causa dello scarso innevamento), stanno delineando uno scenario dai contorni sempre più inquietanti. D’altronde, ogni novità non fa altro che peggiorare il quadro precedente.

Inizialmente si era parlato di “ricavi sotto le attese” (1,3 milioni di euro anziché 1,7). Poi, il bilancio è diventato “leggermente negativo” (un deficit di qualche migliaio di euro). Ora, indiscrezioni raccolte dalla televisione norvegese Nrk, parlano di un “buco” di 1,2 milioni di euro ancora da ufficializzare. In altre parole, all’appello mancherebbero 3 milioni di euro (da un attivo di 1,7 a un passivo di 1,2)!

Chiaramente, la dinamica è inquietante anche nell’ottica del futuro della manifestazione, sempre meno ambita e ormai da diversi lustri relegata alle stesse nazioni, tutte europee. L’edizione 2027 si terrà a Falun in Svezia e quella del 2029 a Lahti in Finlandia. In ambedue i casi, si tornerà a soli 12 anni di distanza dall’ultima volta (rispettivamente 2015 e 2017).

Anche le candidature per il 2031 prospettano un ritorno in luoghi che hanno appena organizzato l’appuntamento iridato. O si andrà nella slovena Planica (palcoscenico dell’evento nel 2023, rivelatosi un flop di pubblico) o nella tedesca Oberstdorf (che avrebbe potuto essere un successo nel 2021, se solo non si fosse dovuto competere a porte chiuse a causa della pandemia).

In tutto ciò, non va dimenticato come recentemente la Fisi abbia espresso l’intenzione di avanzare una candidatura della Val di Fiemme per l’edizione 2033. Invero, si era già vociferato del 2031, ma l’assegnazione dei Mondiali di sci alpino di quell’anno alla Val Gardena, ha posticipato il progetto.

Di un paio di inverni, oppure sine die? Chi vivrà, vedrà. Nel frattempo la conta dei danni a Trondheim non è ancora finita e l’Austria, a sua volta interessata ai Mondiali di sci nordico 2031, si è tirata indietro a causa della mancanza di coperture finanziarie per la paventata candidatura di Ramsau…