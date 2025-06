Sci alpino, Marcel Hirscher conferma il ritorno. Sarà in azione nel 2026: “Potete definirlo un comeback!’”

Marcel Hirscher ci riprova, nel senso che non si è arreso al serio infortunio al ginocchio patito a inizio dicembre 2024. L’incidente, sopraggiunto subito dopo un infruttuoso ritorno alle competizioni, sembrava aver posto fine a qualsiasi velleità di seconda carriera del fuoriclasse salisburghese. Non è così, il trentaseienne austriaco ha ufficialmente annunciato la volontà di riprovarci tramite un video sui social network, pubblicato mercoledì 18 giugno.

“Sono pronto per un’altra stagione, potete definirlo un ‘comeback’” ha dichiarato il vincitore di 8 Coppe del Mondo assolute di fronte alla videocamera del suo telefono. “Sono passati 197 giorni dal mio incidente e dalla successiva operazione. Ho trascorso almeno un migliaio di ore tra riabilitazione, terapie e convalescenza. Insomma, ho avuto molto tempo per riflettere, durante le quali mi sono chiesto cosa voglio dalla vita e cosa vuole la vita da me.

Anche nei momenti più difficili, la risposta è sempre rimasta la stessa. Continuare a gareggiare! La riabilitazione è finita, quindi posso cominciare la preparazione vera e propria, aumentando i carichi di allenamento e gli sforzi. Mi rendo conto di essere davvero felice di poter ricominciare ad affrontare questo genere di lavoro intensivo”.

Il piano di Hirscher, ritiratosi a 30 anni nel 2019 e tornato nel 2024 con bandiera olandese (la nazionalità della madre), è quello di rimettere gli sci ai piedi a settembre. Solo per gli allenamenti, però. Quando è fissato il ritorno in Coppa del Mondo? “Non posso ancora dirlo con certezza, però dipende solo da me. Per quanto mi riguarda, spero che sia il prima possibile!” ha chiosato l’indomito veterano.

La Coppa del Mondo maschile scatterà da Sölden il 26 ottobre, a seguire ci saranno due slalom (Levi il 16 novembre e Gurgl il 22. Pertanto, due delle prime tre gare saranno in Austria. Vedremo se Marcel riuscirà a essere della partita, oppure se il suo rientro sarà procrastinato a ridosso del Natale. Come ha detto, dipende solo da lui. O meglio, dalla risposta fornita dal suo corpo.