Sci alpino, Federica Brignone: “Va sempre meglio, ma la riabilitazione è lunga”

Federica Brignone è stata intervistata da Sky Sport al Mugello, circuito dove è in corso il fine settimana del GP d’Italia del Motomondiale: l’azzurra ha descritto le fasi del recupero dal grave infortunio subito ed è tornata a parlare della possibilità di essere la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’azzurra ha spiegato i progressi compiuti negli ultimi tempi, ma ha predicato calma:”Va sempre meglio, ovviamente è una lunga riabilitazione, ma sto meglio di quando sono andata a vedere la F1 il mese scorso a Imola. Ci vuole solo del tempo, se vogliamo siamo un po’ pazzi come i motociclisti, ma le gambe sono il nostro motore e bisogna stare bene per poter scendere in pista. Da quando mi sono fatta male, mi sono sempre detta di viverla nella miglior maniera possibile, sto apprezzando tutti i piccoli miglioramenti quotidiani”.

Sulla possibilità di ricoprire il ruolo di portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: “E’ una delle motivazioni più grandi al momento, sarebbe un sogno per me e una spinta in più“.