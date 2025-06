Scherma, spadisti in finale per il bronzo agli Europei. La Francia domina la semifinale

L’Italia proverà a conquistare la medaglia di bronzo nella prova a squadre di spada maschile agli Europei. Il quartetto azzurro composto da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Matteo Galassi e Gianpaolo Buzzacchino si è fermato in semifinale contro la Francia, che si è imposta con il punteggio di 45-33.

Una sfida dominata dai transalpini fin dai primi assalti (13-7). Billa e Bardenet hanno poi vinto bene i loro assalti contro Santarelli e Galassi, portando la Francia sul +12. Purtroppo gli azzurri non sono mai riusciti a costruire una rimonta e alla fine i francesi hanno amministrato comodamente il vantaggio.

Per salire sul podio gli azzurri dovranno vedersela contro la Germania (ore 15.30), che ha perso nell’altra semifinale contro la sorpresissima Olanda per 45-28. Davvero incredibile il cammino degli olandesi, capaci di eliminare nei quarti di finale l’Ungheria, testa di serie numero uno, con il punteggio di 45-38 grazie anche ad un clamoroso ultimo assalto di Tristan Tulen, che ha battuto per 19-15 Gergely Siklosi.

L’Italia aveva cominciato il proprio cammino agli ottavi di finale, battendo agevolmente l’Estonia con il punteggio di 45-21 e poi successivamente un soffertissimo successo nei quarti con la Svizzera per 40-37 in una sfida che si è decisa solamente all’ultimo assalto.