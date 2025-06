Scherma, riscossa Italia! Il nome nuovo Galassi e l’esperto Santarelli si sfideranno in semifinale nella spada!

Ci sarà un italiano in finale nella prova individuale di spada maschile agli Europei di Genova. Un obiettivo centrato grazie a Matteo Galassi ed Andrea Santarelli, che daranno vita ad un derby azzurro in semifinale. Si tratta della prima finale di questa rassegna continentale per l’Italia, che comunque è già certa di conquistare altre due medaglie dopo il bronzo di ieri nel fioretto di Martina Batini. Nell’altra semifinale si affronteranno l’ungherese Gergely Siklosi e l’ucraino Roman Svichkar.

Una domenica finora da sogno per Matteo Galassi, vice campione del mondo Under 20 quest’anno. Il romagnolo, al suo primo Europeo della carriera, è già sul podio dopo un cammino semplicemente incredibile. Galassi è stato il migliore nella fase a gironi, ma al primo turno è riuscito a vincere solo alla stoccata supplementare contro il lussemburghese Flavio Giannotte per 15-14. Poi un altro assalto complicato con il portoghese Miguel Frazao (15-13) e successivamente negli ottavi la vittoria con il ceco Michal Cupr (15-12). L’assalto che ha aperto la zona medaglia è stato quello con lo svizzero Ian Hauri, vinto nettamente per 15-9 dall’azzurro.

Bravissimo anche un ritrovato Andrea Santarelli, che ha già vinto un argento individuale agli Europei nel 2019. Il nativo di Foligno ha battuto al primo assalto di giornata Kirill Gurov per 15-10 e poi il portoghese Max Rod per 15-12. Negli ottavi di finale, poi, lo spadista umbro ha dominato l’estone Sten Priinits con un perentorio 15-6.

Nei quarti di finale per Santarelli c’è stato poi il derby azzurro contro un comunque bravo Valerio Cuomo, che si è fermato così ad un passo del podio. Una sfida tutta italiana, vinta dall’umbro con il punteggio di 15-9. Eliminazione, invece, agli ottavi di finale per Davide Di Veroli, battuto per 15-10 dallo svizzero Alexis Bayard.