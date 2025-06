Scherma, Remi Garrigue completa la festa francese agli Europei. Sciabolatori azzurri fuori prima delle semifinali

La prima giornata degli Europei di scherma a Genova si chiude con una festa francese. Dopo il titolo nel fioretto femminile, per la Francia arriva anche quello nella sciabola maschile grazie ad uno straordinario Remi Garrigue, che ha sconfitto in finale l’ungherese Aaron Szilagyi con il punteggio di 15-11 dopo una clamorosa rimonta (era sotto 8-3). Doppietta francese sul podio con il bronzo di Jean-Philippe Patrice, diviso con il tedesco Frederic Kindler.

Dalla tripletta di Basilea alle zero medaglie di Genova per l’Italia. Purtroppo nessun azzurro è riuscito ad andare oltre ai quarti di finale, dove si è fermato Michele Gallo. Il campano è stato sconfitto da Jean-Philippe Patrice con il punteggio di 15-9 al termine di un assalto sempre controllato dal transalpino.

Patrice era già stato il giustiziere di Luca Curatoli, che ha chiuso l’assalto con un po’ di lamentele nei confronti dell’arbitro. Curatoli, infatti, si è preso anche un cartellino rosso e si è trovato poi sotto per 14-9, arrivando a rimontare fino ad una stoccata di differenza, prima del 15-13 da parte del transalpino.

Eliminazione sempre agli ottavi anche per Dario Cavaliere, per cui è stata fatale purtroppo l’ultima stoccata. L’azzurro è stato sconfitto per 15-14 dal rumeno Radu Nitu dopo aver sfiorato la rimonta. Fuori, invece, al primo turno Pietro Torre, battuto dal francese Maxime Pianfetti per 15-13.