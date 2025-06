Scherma, Martina Favaretto non ci sarà agli Europei. Assenza pesantissima per l’Italia. Tocca ad Alice Volpi

Cominciano in salita gli Europei di scherma per l’Italia. Purtroppo a Genova sarà assente Martina Favaretto, che non è riuscita a recuperare da un problema all’adduttore. Un’assenza sicuramente molto pesante, visto che si tratta della numero uno del ranking mondiale e che era la principale favorita per la vittoria nella prova individuale, visti i recenti risultati ottenuti (vittoria nel Grand Prix di Shanghai ed in Coppa del Mondo a Vancouver).

Al posto di Favaretto nella prova individuale toccherà ad Alice Volpi, campionessa del mondo in carica e che era stata selezionata solamente per la prova a squadre. La toscana è reduce da una stagione cominciata tardi, andando sempre alla ricerca della forma migliore. Questa potrebbe essere davvero un’occasione da sfruttare, considerando comunque l’immenso talento di cui Alice dispone.

Nella gara individuale saranno dunque presenti Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi e Martina Batini, che è stata poi selezionata anche per la prova a squadre, con la riserva che sarà Elena Tangherlini.

Sulla scelta di Favaretto ha pesato anche il Mondiale del prossimo mese di luglio, che è probabilmente il vero obiettivo della veneta. Troppo grande il rischio di peggiorare ulteriormente l’infortunio, con la numero uno del mondo, sicuramente a malincuore, che ha dovuto rinunciare ad essere in gara a Genova per farsi trovare al 100% a Tbilisi.

Queste le parole del CT del fioretto Simone Vanni: “Dispiace moltissimo per Martina Favaretto, che avrebbe meritato questo Europeo in casa dopo una stagione di Coppa del Mondo straordinaria. Lo staff medico della Nazionale, guidato dal dottor Alessandro Pagliaccia, ha seguito con grande attenzione la situazione, giorno per giorno, ed è giusto che l’infortunio vada gestito al meglio e superato, anche in vista del Mondiale che ci attende tra un mese a Tbilisi. Marty tiferà per le sue compagne: Alice Volpi è una grande campionessa, come Martina Batini. Dunque sarà un’Italia ambiziosa e competitiva in tutte le gare, daremo il massimo anche per Martina Favaretto”.