Scherma, Martina Batini tiene alto l’onore del fioretto femminile e accede in semifinale agli Europei

Martina Batini salva il fioretto femminile azzurro nella prima giornata degli Europei di scherma a Genova. La toscana è stata l’unica delle quattro italiane ad essere riuscita a raggiungere la semifinale e quindi a prendersi sicuramente una medaglia. Decisiva la netta vittoria nei quarti di finale contro la rumena Rebeca Candescu con il punteggio di 15-7.

In semifinale l’azzurra affronterà la britannica Carolina Stutchbury, già giustiziera di Anna Cristino negli ottavi. Stutchbury si è imposta nel suo quarto di finale contro la greca Maria-Eleni Chaldaiou per 15-9. L’altra semifinale, invece, sarà tra la francese Eva Lacheray e l’ungherese Flora Pasztor.

In precedenza Batini, che aveva chiuso la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte, aveva superato ai sedicesimi la tedesca Kleibrink per 15-9, mentre negli ottavi aveva sconfitto l’ucraina Poloziuk con il punteggio di 15-13.

Batini ha completamente salvato la squadra azzurra da una clamorosa debacle. Gli ottavi di finale, infatti, sono stati fatali ad Arianna Errigo, Anna Cristino ed Alice Volpi. Sicuramente un risultato decisamente deludente per le tre azzurre, che arrivavano a Genova con l’ambizione di salire sul podio.

Errigo si è fatta sorprendere abbastanza clamorosamente dalla greca Maria-Eleni Chaldaiou, che si è imposta per 15-11 con un finale di assalto travolgente. Si sognava un quarto tutto azzurro nella parte bassa del tabellone ed invece anche Anna Cristino ha dovuto salutare con largo anticipo gli Europei, battuta come detto da Carolina Stutchbury per 15-13.

Prosegue, invece, la stagione negativa di Alice Volpi, che proprio non è mai riuscita a trovare la forma giusta da quando è rientrata in pedana a gennaio. La toscana, che ha sostituito in questa prova individuale l’infortunata Martina Favaretto, ha perso per 15-11 dalla francese Morgane Petru.