Scherma, l’Ucraina elimina le campionesse olimpiche: l’Italia si giocherà il bronzo nella spada femminile

L’Italia lascia il trono della spada femminile agli Europei di Genova. Le azzurre non difenderanno il titolo vinto lo scorso anno a Basilea dopo la netta sconfitta in semifinale contro l’Ucraina per 45-27. Il quartetto composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Lucrezia Paulis dovrà quindi affrontare la finale per il bronzo contro l’Estonia.

Una giornata complicata quella delle spadiste che avevano già sofferto più del previsto agli ottavi contro la squadra degli atleti indipendente (AIN), battuta per 38-33, e poi anche nei quarti di finale contro la Svezia, superata per 38-31, ma con il punteggio che era in parità prima dell’ultimo assalto.

Purtroppo contro l’Ucraina le azzurre non sono mai riuscite ad esprimersi al meglio. Maksymenko ha inflitto prima un 4-1 a Rizzi e poi un 5-2 a Santuccio che hanno completamente spezzato l’inerzia della sfida. Le ucraine hanno dominato e alla fine hanno chiuso agevolmente per 45-27.

Sarà dunque sfida per il bronzo contro l’Estonia, mentre la finale per l’oro sarà a sorpresa tra la già citata Ucraina e la Svizzera, capace anche di eliminare la Francia ai quarti. Le svizzera hanno battuto le estoni nell’altra semifinale per 45-38.