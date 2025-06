Scherma, l’Italia si conferma in difficoltà nella sciabola: nessun azzurro in semifinale agli Europei

Non ci saranno medaglie dalla sciabola maschile nella prima giornata degli Europei di scherma a Genova. L’ultimo azzurro ad essere eliminato è stato nei quarti Michele Gallo, campione in carica a Basilea 2024 (c’era stata addirittura una tripletta azzurra), che è stato sconfitto dal francese Jean-Philippe Patrice con il punteggio di 15-9.

Il cammino di Gallo era cominciato nei sedicesimi di finale con il successo per 15-13 contro il turco Furkan Yaman. Sempre con lo stesso punteggio lo sciabolatore campano aveva superato il russo Pavel Graudyn negli ottavi dopo un bel recupero nella parte finale dell’assalto.

Patrice ha sconfitto negli ottavi anche Luca Curatoli al termine di un assalto molto controverso e che ha visto anche un po’ di lamentele del campano verso l’arbitro. Curatoli si è preso anche un cartellino rosso e si è trovato poi sotto per 14-9, arrivando a rimontare fino ad una stoccata di differenza, prima che il transalpino chiudesse sul 15-13.

Sempre nello stesso turno si è fermato il cammino di Dario Cavaliere, per cui è stata fatale purtroppo l’ultima stoccata. L’azzurro è stato sconfitto per 15-14 dal rumeno Radu Nitu, nonostante un bel recupero dal 11-14. Fuori, invece, al primo turno Pietro Torre, battuto dal francese Maxime Pianfetti per 15-13.