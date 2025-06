Scherma, l’Italia batte la Francia e accede in finale nella sciabola maschile agli Europei

Dopo una prova individuale chiusa senza medaglie, gli sciabolatori azzurri si riscattano nella prova a squadre degli Europei di Genova. Il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri è già certo di conquistare una medaglia, visto che è in finale contro l’Ungheria.

Una finale raggiunta grazie alla splendida vittoria in semifinale contro la Francia per 45-42. Ottimo avvio dei transalpini, ma la reazione azzurra arriva con un 8-2 di Curatoli a Pianfetti. Questo è l’assalto che cambia completamente l’inerzia della sfida. Matteo Neri subentra benissimo ad un Gallo in difficoltà e mette un 5-2 a Pianfetti e poi Torre prosegue con un 5-1 a Jean Philippe Patrice. Curatoli soffre un attimo con Sebastien Patrice, ma riesce a chiudere.

Il cammino degli azzurri era cominciato nei quarti di finale con la vittoria sulla Germania per 45-38 al termine di una sfida cominciata male, ma che l’Italia è riuscita a girare in suo favore negli ultimi tre assalti. L’Ungheria ha raggiunto invece la finale battendo in semifinale gli Atleti Individuali Neutrali nettamente per 45-26, mentre nei quarti i magiari avevano sconfitto la Georgia per 45-41 dopo una sfida combattuta.