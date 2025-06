Scherma, la Nazionale di fioretto femminile sfiderà la Francia nella finale degli Europei

Tutto come da pronostico. La finale della prova a squadre di fioretto femminile agli Europei sarà Italia-Francia, in una sfida che può essere importantissima in ottica vittoria del medagliere della manifestazione. Il quartetto composto da Anna Cristino, Alice Volpi, Martina Batini ed Arianna Errigo proverà a conquistare il quarto oro consecutivo per l’Italia agli Europei.

In semifinale le azzurre hanno dominato contro la Spagna con il punteggio di 45-29. Una sfida che ha visto scendere in pedana Martina Batini al posto di Arianna Errigo, in difficoltà nei quarti contro la Germania. Contro le spagnole, l’Italia non ha mai sofferto, allungando quasi subito sin dai primi assalti. Le azzurre hanno amministrato poi il vantaggio agevolmente.

Molto più sofferta la sfida dei quarti di finale contro la Germania. Decisivi il 5-1 di Volpi e, soprattutto, il 5-0 di Cristino ad Holland Cunz, che ha permesso così alle azzurre di toccare il +10 a due assalti dal termine. Successivamente Morandi ha battuto 7-3 Volpi, mentre Kleibrink ha recuperato Errigo (10-7), ma la monzese è comunque riuscita a chiudere sul 45-42.

In finale, dunque, l’Italia affronterà la Francia, che ha sconfitto nell’altra semifinale la Polonia con lo score di 45-41. In precedenza le transalpine avevano battuto agevolmente la Gran Bretagna nei quarti per 43-30.