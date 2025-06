Scherma, la Francia vince il medagliere con un doppio oro. Due bronzi per l’Italia

La penultima giornata degli Europei di scherma si è chiusa con un doppio oro per la Francia. I transalpini hanno prima trionfato nella spada maschile, battendo la sorpresa Olanda con il punteggio di 45-29. Un netto successo anche poi nella sciabola femminile, con il 45-31 alla Polonia. Due ori che permettono alla Francia di conquistare matematicamente il primo posto nel medagliere della competizione, portandosi a cinque titoli conquistati.

Una giornata dal doppio bronzo per l’Italia. Il primo è arrivato con gli spadisti che hanno superato brillantemente nella finale per il terzo posto la Germania con un perentorio 40-28. Davvero una sfida sempre in vantaggio per il quartetto azzurro composto da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Matteo Galassi e Gianpaolo Buzzacchino.

Il secondo bronzo, invece, è stato vinto dalle sciabolatrici (Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale, Manuela Spica) al termine di una sfida emozionante contro l’Ungheria. Una vittoria arrivata all’ultima stoccata per 45-44 dopo una rimonta incredibile negli ultimi tre assalti, con Battiston che è riuscita a mettere la stoccata decisiva, che ha dato così all’Italia l’undicesima medaglia di questa rassegna continentale.

Domani si chiudono gli Europei di Genova e sarà un’ultima giornata molto attesa per l’Italia, visto che ci saranno le prove a squadre di fioretto maschile (Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi) e spada femminile (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Lucrezia Paulis), con entrambi i quartetti che puntano alla medaglia d’oro.