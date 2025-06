Scherma, la Francia batte l’Italia anche nella semifinale di sciabola femminile e ipoteca il medagliere

Francia-Italia 2-0. Dopo la sconfitta degli spadisti in semifinale, arriva anche quella delle sciabolatrici nella semifinale degli Europei in corso di svolgimento a Genova. Una doppia vittoria per la Francia, che così facendo praticamente ipoteca il primo posto nel medagliere. Il quartetto azzurro composto da Michela Battiston, Mariella Viale, Chiara Mormile e Manuela Spica è stato sconfitto con il punteggio di 45-37.

Una sfida che ha visto subito un primo allungo da parte delle transalpine, che si sono portate sul 15-9 dopo i primi tre assalti. Mormile e Viale hanno provato ad accorciare, ma poi è arrivato il 5-1 di Noutcha contro Battiston. Ancora un’ottima Viale ha vinto il suo assalto con Tori, ma Noutcha ha battuto nuovamente Mormile. Nell’ultimo assalto Battiston ha tenuto testa a Balzer, ma non c’è stato nulla da fare.

In finale la Francia si presenta nettamente favorita contro una sorprendente Polonia, che ha superato l’Ungheria per 45-42. Saranno dunque le magiare ad affrontare le azzurre nella finalina per il bronzo e servirà davvero una grande prestazione alle nostre sciabolatrici.

Il cammino dell’Italia era cominciato agli ottavi con la vittoria contro la Russia per 45-38 e poi soprattutto un ottimo successo contro la Spagna per 45-40 con protagoniste soprattutto Viale e Battiston.