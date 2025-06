Scherma, la francese Lacheray trionfa nel fioretto femminile. All’Italia solo il bronzo di Batini

L’Italia si aspettava certamente una prima giornata ben diversa agli Europei di scherma. L’attesa era soprattutto per la prova individuale di fioretto femminile ed invece la delusione è stata enorme, visto che la squadra azzurra ha conquistato solamente il bronzo di Martina Batini, unica poi tra le italiane a superare almeno gli ottavi di finale in un sabato veramente nerissimo.

A fare festa è la Francia, che si prende il titolo europeo con Eva Lacheray. La venticinquenne transalpina si è presa la sua prima medaglia continentale della carriera, battendo nell’ultimo atto la britannica Carolina Stutchbury con il punteggio di 15-13.

Stutchbury ha superato in semifinale Batini con il punteggio di 15-12. Un assalto fin da subito complicato per la toscana, che si è trovata sotto per 9-4 e poi addirittura per 13-6. Batini è riuscita a rimontare fino ad una stoccata di ritardo, ma nel momento di piazzare il pareggio si è bloccata, avendo anche un problema alla mano. La britannica non ha tremato dopo la pausa medica e ha concluso sul 15-12.

Si diceva di una giornata disastrosa per il fioretto azzurro. Gli ottavi di finale sono stati fatali ad Anna Cristino, Arianna Errigo ed Alice Volpi. Proprio Stutchbury aveva già messo fine al cammino di Cristino, vincendo l’assalto con il punteggio di 15-13. Clamorosa ed inaspettata la sconfitta di Errigo con la greca Maria-Eleni Chaldaiou, che si è imposta per 15-11; mentre Volpi ha confermato di essere lontana dalla forma migliore, perdendo per 15-11 dalla francese Morgane Petru.

Sicuramente ha pesato l’assenza di Martina Favaretto, che a Genova era nettamente la favorita per la medaglia d’oro dopo una stagione esaltante tra Coppa del Mondo e Grand Prix. In ogni caso ci si aspettava decisamente un risultato migliore dalle altre azzurre, che ora dovranno riscattarsi assolutamente nella prova a squadre di martedì.