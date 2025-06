Scherma, Italia agli Europei con la novità Cristino. Assente Favaretto, ma il fioretto femminile è sempre ambizioso

A due giorni dall’inizio degli Europei di scherma a Genova, la spedizione azzurra perde una delle sue punte di diamante. Martina Favaretto, infatti, dovrà rinunciare alla manifestazione continentale a causa del mancato recupero da un problema all’adduttore. Sicuramente un’assenza molto pesante, visto che l’Italia perde la numero uno del fioretto femminile in questa stagione e la principale favorita per la vittoria della medaglia d’oro dopo una prima parte di stagione semplicemente fenomenale.

Nonostante questa perdita, il fioretto femminile resta una certezza e l’Italia sarà comunque la nazione da battere sia per quanto riguarda la gara individuale sia per la prova a squadre, dove il quartetto azzurro non sembra avere rivali a parte la Francia. Al posto di Favaretto in gara ci sarà dunque Alice Volpi, che era stata tenuta dal CT Simone Vanni solo per la gara a squadre, complice una prima parte di stagione un po’ complicata per la toscana, che si è presa una lunga pausa dopo le Olimpiadi, tornando solo nel 2025 e non riuscendo ancora a salire sul podio in questi mesi.

Volpi, però, è una campionessa straordinaria e bisogna ricordare che ha vinto anche l’ultimo Mondiale. Proprio questa occasione agli Europei potrebbe segnare una svolta nella stagione della toscana. In tabellone ci saranno anche due veterane come Arianna Errigo e Martina Batini, entrambe sicuramente candidate ad una medaglia e che sognano il ritorno sul gradino più alto del podio.

La grande novità di questi Europei è sicuramente rappresentata da Anna Cristino. La ventitreenne toscana ha disputato finora la miglior stagione della carriera, raggiungendo addirittura la posizione numero cinque del ranking mondiale a suon di risultati fenomenali. Il podio a Busan in Coppa del Mondo (terza), poi un altro bronzo nel Grand Prix di Torino ed il secondo posto in quello a Lima. Manca solo la vittoria e magari potrebbe proprio arrivare come un sogno a Genova.