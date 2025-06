Scherma, i fiorettisti rimontano la squadra indipendente della Russia e sfideranno la Francia in finale per l’oro agli Europei!

Con tanta sofferenza, ma anche con tanto orgoglio, l’Italia si qualifica per la finale della prova a squadre di fioretto maschile agli Europei di Genova. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi è riuscito a rimontare la squadra degli atleti indipendenti (praticamente la Russia), vincendo 45-40 dopo una sfida veramente tiratissima. In finale gli azzurri affronteranno la Francia nell’incontro che chiuderà questa rassegna continentale.

Gli azzurri hanno cominciato malissimo la semifinale, con i russi che hanno preso il largo con Anton Borodachev sul +9 (20-11). La reazione dell’Italia è arrivata soprattutto con Tommaso Marini, che ha dato la scossa a tutta la squadra, riportandola sul -3 (25-28). Grande nervosismo (anche una serie di cartellini rossi) nell’assalto tra Macchi e Mylnikov, con il toscano che ha firmato il vantaggio (35-33). Marini e Bianchi poi sono stati perfetti in chiusura, con l’Italia che si è imposta per 45-40.

In finale dunque l’Italia affronterà la Francia, che ha superato nell’altra semifinale il Belgio con il punteggio di 45-41 al termine di una sfida molto più complicata del previsto. Sia Italia sia Francia hanno cominciato il loro cammino dai quarti di finale con gli azzurri che hanno battuto l’Austria per 45-26 ed i francesi la Germania per 45-29.

L’Italia concluderà con tredici medaglie i suoi Europei, visto il bronzo odierno delle spadiste e la medaglia già certa dei fiorettisti, che sperano di conquistare il terzo oro della manifestazione per la squadra azzurra.