Scherma, i fiorettisti azzurri pronti a conquistare gli Europei di Genova

Si avvicina sempre di più l’inizio degli Europei di scherma a Genova. L’Italia è padrone di casa ed ha chiaramente come obiettivo quello di vincere il medagliere della competizione. Un traguardo che passa anche dai risultati del fioretto, che è sicuramente l’arma di punta della spedizione azzurra. Il neo CT Simone Vanni è al suo primo campionato europeo e ha deciso di andare sul sicuro in campo maschile, puntando sull’ormai consolidato quartetto (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini).

A difendere il titolo è proprio Tommaso Marini, che nella passata edizione ha superato in finale Alessio Foconi. Il marchigiano è reduce da una buonissima prima parte di stagione, dove spiccano la vittoria nel Grand Prix casalingo a Torino e poi il secondo posto a Shanghai. Marini vorrà confermare la medaglia d’oro dell’anno scorso, ma non mancheranno di certo gli avversari, partendo proprio dai suoi connazionali.

Dopo la delusione olimpica Alessio Foconi si è rilanciato, ritrovando anche la vittoria in Coppa del Mondo prima a Takasaki e poi soprattutto nel grande appuntamento di Parigi. Una vittoria che hanno assaporato anche Guillaume Bianchi e Filippo Macchi, rispettivamente sul gradino più alto del podio a Il Cairo e a Lima.

Risultati dunque eccezionali per i nostri fiorettisti che si presentano con ambizioni davvero molto importanti in quel di Genova non solo nella prova individuale, ma anche in quella a squadre, dove vogliono riprendersi quel titolo europeo che era invece sfuggito lo scorso anno, quando vinsero il bronzo.