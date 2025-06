Scherma, Europei 2025: l’Italia e l’anello debole sciabola. A Genova si cercano risposte

Mancano pochi giorni al primo grande appuntamento dell’estate per la scherma. Dal 14 al 19 giugno sono in programma a Genova i Campionati Europei e c’è ovviamente grande attesa per la squadra azzurra, che vuole ben figurare davanti ai propri tifosi. L’Italia ha come obiettivo quello di chiudere al primo posto nel medagliere e sicuramente ci sono tutte le possibilità per centrare questo traguardo, considerando anche l’ottima parte di stagione in Coppa del Mondo.

Se il fioretto è un’assoluta garanzia e la spada, soprattutto al femminile, ormai una certezza; il discorso cambia con la sciabola, spesso l’arma più altalenante nei risultati per i colori azzurri. Lo scorso anno al maschile c’era stata la clamorosa tripletta sul podio europeo (Gallo, Curatoli, Samele), ma successivamente non era arrivata la medaglia con la squadra; mentre al femminile nessun podio e una manifestazione continentale che era stata una brutta anteprima di quello che si sarebbe poi visto a Parigi 2024.

Proprio dopo le Olimpiadi è cambiato tutto nel mondo della scherma italiana e soprattutto della sciabola, con la decisione di avere un allenatore solo per il settore maschile (Andrea Terenzio) e uno solo per quello femminile (Andrea Aquili). In Coppa del Mondo qualche buon risultato è arrivato, soprattutto a livello individuale con Luca Curatoli, Michele Gallo, Michela Battiston e Chiara Mormile.

Sicuramente loro quattro rappresentano le carte migliori per l’Italia nelle gare individuali, ma ci sono anche delle prove a squadre dove lanciare un segnale di crescita e dove si cercano delle risposte. Il quartetto femminile vedrà la presenza anche di due giovani come Mariella Viale e Manuela Spica, al primo Europeo di categoria; mentre al maschile manca il veterano Luigi Samele e ci saranno oltre a Curatoli e Gallo anche Pietro Torre e Matteo Neri, per un quartetto che ha nel podio sicuramente un obiettivo.