Scherma, Europei 2025: le pool di fiorettiste e sciabolatori italiani nella prima giornata

Gli Europei senior 2025 di scherma si apriranno a Genova, in Italia, domani, sabato 14 giugno: nella prima giornata di gare spazio al fioretto individuale femminile ed alla sciabola individuale maschile. Per l’Italia saranno in gara, rispettivamente, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo ed Alice Volpi, e Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

Dalle 9.00 spazio alle pool del fioretto femminile: 66 atlete suddivise in 10 gironi, con le migliori 50 che avranno accesso al tabellone ad eliminazione diretta. Dalle 12.10 toccherà alla sciabola maschile: 67 atleti ripartiti in 10 raggruppamenti, ed anche in questo caso in 50 avanzeranno al tabellone ad eliminazione diretta.

POOL FIORETTO FEMMINILE

Pool 1

HOLLAND-CUNZ Luca Sarah GER

ERRIGO Arianna ITA

LYCZBINSKA Hanna POL

PATRU Morgane FRA

CARIDE Marta POR

ATMACA Alara TUR

WAGSTAFF Zoe GBR

Pool 2

CHALDAIOU Maria-Eleni GRE

SHAFAROSTAVA Varvara AIN

TSANG Amelie GBR

MORANDI Carlotta GER

JELINSKA Martyna POL

KAGAN TYAGUNOV May ISR

CRISTINO Anna ITA

Pool 3

LACHERAY Eva FRA

KONTOCHRISTOPOULOU Aikaterini-Maria GRE

ANASCHENKOVA Vitalina AIN

KOREN Lihy Peer ISR

BRUGGER Lilli Maria AUT

TUCKER Ariadna ESP

KOZLOVA Polina LAT

Pool 4

KIRSCH Anne GER

EISTERT Julia AUT

PASZTOR Flora HUN

DIAZ Maria Teresa ESP

TAKAISHVILI Liza GEO

STAMOS Maria GRE

MARTYANOVA Marta AIN

Pool 5

SOLOVEVA Anna AIN

SOPIT Olga UKR

CANDESCU Rebeca ROU

CASTILLO-BERNAUS Katie GBR

DRUCK Lior ISR

VOLPI Alice ITA

KAVVADA Eleonora Sylvain Maria GRE

Pool 6

POLOZIUK Alina UKR

KURITZKY Gili ISR

KLEIBRINK Anne GER

SYNORADZKA Martyna POL

SAVEANU Anca ROU

ULASAVA Darya AIN

SENIC Adeline MDA

Pool 7

STUTCHBURY Carolina GBR

JORGENSEN Laeticia DEN

CASTRO Ariadna ESP

GONCHAROVA Veronika LUX

BATINI Martina ITA

BLAZIC Dorja CRO

Pool 8

RANVIER Pauline FRA

ILLEKOVA Michala CZE

WOLF Eszter HUN

ZURAWSKA Karolina POL

MARINO Maria ESP

MAYERL Lena AUT

Pool 9

BIKBULATOVA Adelina AIN

SCHREIBER Miriam SWE

MYRONIUK Dariia UKR

LUPKOVICS Dora HUN

NEMCOVA Stepanka CZE

CALUGAREANU Malina ROU

Pool 10

PETROVA Kristina UKR

BLAZE Anita FRA

KONDRICZ Kata HUN

GROESS Chiara AUT

DINCA Andreea ROU

CANTUCCI Gaia SVK

POOL SCIABOLA MASCHILE

Pool 1

PATRICE Sebastien FRA

YAMAN Furkan TUR

DRAGOMIR George ROU

CACEK Simon CZE

HALLIWELL Barnaby GBR

DALEKOV Simeon BUL

TIULIUKOV Kirill AIN

Pool 2

DENKIEWICZ Benedykt POL

GRAUDYN Pavel AIN

SZILAGYI Aron HUN

HAYNES Luke GBR

PATRICE Jean-Philippe FRA

KALENDER Muhammed Furkan TUR

CACEK Matyas CZE

Pool 3

MORAN Yago ESP

ASLAN Tolga TUR

CURATOLI Luca ITA

URUSHADZE Giorgi GEO

KRAL Krystof CZE

ALLEN Samuel GBR

KACZKOWSKI Krzysztof POL

Pool 4

STASIAK Olaf POL

BONIFACIO Gustavo POR

FLOREZ Jaime ESP

PREDARIS Vasileios GRE

METHNER Philipp GER

BAZADZE Sandro GEO

CAVALIERE Dario ITA

Pool 5

PESHEV Kaloyan BUL

KISEL Siarhei AIN

KINDLER Frederic GER

ILIASZ Nicolas HUN

GALLO Michele ITA

KRAJNC Peter SLO

YAGODKA Andriy UKR

Pool 6

WAGNER Filip CZE

TSITOMENEAS Pavlos GRE

URSACHI Razvan ROU

MATEEV Andri Nikolaysson ISL

STATSENKO Oleksiy UKR

DANILENKO Dmitriy AIN

SZABO Matyas GER

Pool 7

TORRE Pietro ITA

SCHLAFFER Leon GER

HALAIDZENKA Artur AIN

COVALIU Vlad ROU

TAVARTKILADZE Aleksandre GEO

RABB Krisztian HUN

BOHOVIN Bohdan UKR

Pool 8

TSAP Yuriy UKR

PIANFETTI Maxime FRA

NITU Radu ROU

FRUMGARZTS David Shlomo ISR

WEBB Jonathan GBR

STOYCHEV Todor BUL

Pool 9

FERNANDEZ BLANCO Oscar ESP

YILDIRIM Enver TUR

HRYCIUK Szymon POL

KOVAL Stsiapan AIN

GARRIGUE Remi FRA

KAFATARIDIS Dimitrios GRE

Pool 10

GEMESI Csanad HUN

KOSTENKO Anatoliy AIN

ARCHVADZE Vakhtangi GEO

WALLENIUS Philip SWE

FILEV Viktor BUL

MADRIGAL Santiago ESP