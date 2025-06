Scherma, Europei 2025: le favorite delle gare a squadre. Obiettivo almeno 3 ori per l’Italia

Si avvicina sempre di più l’inizio degli Europei di scherma a Genova. Dopo aver analizzato i favoriti arma per arma nelle prove individuali, adesso tocca alle prove a squadre, con un’Italia che punta almeno a conquistare tre ori.

FIORETTO FEMMINILE – Tutte contro l’Italia. Non ci sarà Martina Favaretto, ma il quartetto azzurro non sembra davvero avere rivali nella corsa verso il gradino più alto del podio. Principale avversaria la Francia, poi possibili outisider Polonia, Ungheria ed Ucraina

FIORETTO MASCHILE – Il duello Italia-Francia in finale dovrebbe replicarsi anche al maschile. Il quartetto azzurro, però, parte nettamente favorito ed è pronto a festeggiare l’ennesimo titolo europeo davanti ai propri tifosi. Polonia e Ungheria possono essere delle sorprese.

SPADA FEMMINILE – La terza medaglia d’oro ambita dall’Italia deve arrivare proprio da qui. Tre quarti del quartetto salito sul podio olimpico (Paulis ha sostituito Navarria) e probabilissimo ennesimo duello contro la Francia. Attenzione però anche a Polonia, Estonia, Ucraina, che sono nazioni che possono creare pericoli.

SPADA MASCHILE – Ungheria e Francia sono le due nazioni da battere e che probabilmente si giocheranno la finale per l’oro. L’Italia è reduce da una stagione di Coppa del Mondo un po’ altalenante ma può dire la sua per il podio e magari anche per qualcosa in più. Attenzione alla Cechia come sorpresa.

SCIABOLA FEMMINILE – La Francia si presenta come la principale favorita. Le rivali sono Ungheria, Ucraina ed attenzione anche alla Spagna in crescita nelle ultime stagioni. L’Italia è una mina vagante, ma superare i quarti di finale non sarà facile.

SCIABOLA MASCHILE – Il principale duello dovrebbe essere tra Ungheria e Francia. L’Italia, però, vuole provare ad essere della partita e si presenta come terza forza ai nastri di partenza.