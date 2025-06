Scherma, Europei 2025: Italia con novità interessanti nella spada femminile. Più difficoltà tra gli uomini

Mancano sempre meno giorni all’inizio degli Europei di scherma di Genova. C’è sicuramente grande attesa per un’Italia che si presenterà come la nazione da battere e con l’obiettivo di conquistare il primo posto nel medagliere. Un risultato assolutamente alla portata della spedizione azzurra e sicuramente la spada potrebbe dare un importante contributo alla realizzazione di questo traguardo.

Soprattutto al femminile la spada è diventata quasi una certezza per l’Italia, che si presenta alla prova individuale con quattro atlete tutte da medaglia e anche da vittoria finale. Fari puntati soprattutto su Giulia Rizzi, che si presenta a Genova in una forma eccellente e reduce da una stagione di Coppa del Mondo davvero ottima, con il successo nel Grand Prix di Bogotà come risultato più importante. La friulana cerca ora il grande acuto agli Europei, andando a caccia di quella medaglia individuale che finora non è mai riuscita a vincere in carriera.

Insieme a Rizzi ci sono poi Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, che non hanno bisogno di troppe presentazioni, visto che entrambe scendono in pedana con l’obiettivo del podio e della vittoria. Grande curiosità per Sara Maria Kowalczyk, che si è messa in luce proprio in questa stagione con la fantastica vittoria a Fujairah. La 24enne campana può essere una mina vagante nel tabellone e regalarsi la gioia del podio europeo.

Kowalczyk non farà la gara a squadre, visto che verrà sostituita da Lucrezia Paulis. L’Italia schiera così tre quarti del quartetto olimpico, per una formazione che ha confermato anche in questi mesi di essere una delle migliori del mondo e che punta dritta al gradino più alto del podio a Parigi.

Se al femminile ci sono decisamente più certezze, molte meno al maschile, dopo una stagione un po’ complicata per i colori azzurri. La punta di diamante resta senza alcun dubbio Davide Di Veroli, che si è già messo al collo un oro europeo nel 2023. Il romano è riusciti anche ad ottenere una vittoria in Coppa del Mondo ad Heidenheim ed anche a Genova sarà sicuramente la miglior carta azzurra in chiave podio.

Attenzione, però, alla freschezza e all’imprevedibilità di Matteo Galassi, vent’anni e vice campione del mondo Under20 un mese fa. Il romagnolo potrebbe essere una bellissima sorpresa per l’Italia in questi Europei di Genova. In tabellone poi anche Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, con quest’ultimo che verrà sostituito da Gianpaolo Buzzacchino per una prova a squadre dove l’Italia cerca un po’ di risposte e un po’ di riscatto dopo alcune tappe di Coppa del Mondo un po’ sottotono.